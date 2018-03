© WEKA Media Publishing GmbH Die Gewinner der Urban Digital Survival Rallye freuen sich über ihre Huawei P9.

Wer bewegt sich mit Hilfe des Smartphones am schnellsten durch die Stadt? Rund 120 Teilnehmer, verteilt auf 24 Teams, stellten sich am 2. Juli in München der Herausforderung. Bei der Urban Digital Survival Rallye galt es, durch den Einsatz des Smartphones alle Aufgaben möglichst schnell und geschickt zu lösen. Am Ende der anspruchsvollen Smartphone-Jagd, die connect in Kooperation mit O2 veranstaltete, warteten auf die Sieger nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch insgesamt 8 neue Huawei P9 für die erfolgreichsten Teilnehmer.

Per WhatsApp erhielten die Teams ihre Aufgaben und mussten in der Münchner Innenstadt den Hinweisen folgen, um letztendlich den versteckten Code zu knacken. Die Inschrift des Denkmals "Drei musizierende Kinder" am Karlstor diente als Vorlage. Durch das Lösen der Aufgaben erhielten die Teams insgesamt acht Code-Schnipsel, mit deren Hilfe sie die gesuchten Buchstaben aus dem Text isolieren konnten. Dafür brauchten sie aber wiederum einen Schlüssel, den unsere Feen durch die Stadt trugen. Durch regelmäßige Selfies verrieten die immer wieder ihren aktuellen Aufenthaltsort.

Neben der Jagd nach dem Code warteten noch eine Reihe von Side Quests auf die Kandidaten, mit denen sie Extrapunkte sammeln konnten - und eine Menge Spaß hatten. Sie mussten verschiedene Objekte finden und fotografieren (Drohnen, Hoverboards, ein Feature Phone, eine Smartwatch und eine Funkantenne), mit der Hilfe von Passanten ein Fußballbild schießen, einen O2-Werbespot zum Thema Buffering nachstellen, berühmte Filmszenen nachspielen und die anderen Teams verfolgen. Zwischendurch sorgte das Quiz connect Digitalexperte für eine kurze Verschnaufpause.

So war's in München 2016 Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Die Videobeiträge der Teilnehmer an der Urban Digital Survival Rallye 2016 in München.

Nachdem die Teams den Schlüssel gefunden und den Code geknackt hatten, erhielten sie Koordinaten, die zur Eisbachwelle führten. Dort mussten die Teilnehmer surfen - allerdings nicht im kalten Wasser, sondern im Internet. Auf connect.de war der letzte Code versteckt: eine Telefonnummer. Wer dort anrief, hatte die Ziellinie erreicht.

Die Teams an der Spitze lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, die Führung wechselte regelmäßig. Doch nach rund viereinhalb Stunden stand der Sieger der Urban Digital Survival Rallye in München fest: Das Team mit dem Namen Greenalpha erreichte als erstes das Ziel und konnte auch unterwegs die meisten Punkte sammeln.

Nach dem Wettrennen trafen sich alle Teams im Vorstadt Centro in der Maximilianstraße zur Siegerehrung und ließen den aufregenden Tag bei einem Barbecue ausklingen. Das Fazit der Teilnehmer: Die Urban Digital Survival Rallye von connect und O2 war anstrengend und der Code eine echte Herausforderung. Vor allem aber hatten die Teams viel Spaß mit den Aufgaben und freuen sich jetzt schon auf die nächste Smartphone-Rallye.

