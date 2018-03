© E-Plus Handy Lifestyle

E-Plus agiert beim Thema Roaming deutlich innovativer als der Rest der deutschen Netzbetreiber: So rechnen die Düsseldorfer neuerdings nur noch mit zwei Länderzonen ab und senken die Preise für Telefonie, SMS und Datennutzung bei Vertrags- und Prepaid-Kunden um bis zu 78 Prozent.

Top Reisevorteil Plus

Im Detail: In der neuen Vertrags-Auslandsoption "Top Reisevorteil Plus" und im Base-Prepaid-Tarif fallen innerhalb der EU für abgehende und ankommende Telefonate sowie SMS die gleichen Preise wie beim regulierten EU-Tarif an: Gespräche im EU-Ausland kosten maximal 28 Cent die Minute. Für ankommende Telefonate werden nur acht Cent berechnet, SMS kosten neun Cent pro Nachricht. Obendrein fällt der Datenpreis von 83 auf maximal 53 Cent pro MB.Vorteil bei E-Plus: Der Netzbetreiber weitet seine EU-Zone auf die Schweiz und Kroatien aus.

Außerhalb der EU-Zone

Für Heimatanrufe außerhalb der EU-Zone zahlen Base-Reisende weltweit 99 Cent die Minute. Das gilt auch im fernen Thailand, wo bislang mit bis zu 2,99 Euro pro Minute abgerechnet wurde. Damit nicht genug: Simser zahlen künftig auch außerhalb der EU-Zone nur 19 Cent pro SMS.

Preise für die Datennutzung

Für Top-Reisevorteil-Datennutzer fängt die Urlaubssaison ebenfalls gut an: So sind innerhalb der EU-Länder samt Schweiz und Kroatien 10 Megabyte fürs mobile Surfen gratis. Nach Verbrauch des Freivolumens wird die Datennutzung automatisch gesperrt.

Zuvor allerdings erhält der EU-Reisende bei 80 Prozent des Datenverbrauchs eine Info-SMS. Wer weiter surfen will, zahlt in der EU 49 Cent/MB, in der restlichen Welt nur 99 Cent. In puncto Kostentransparenz und günstigen Datenpreisen ist der E-Netzbetreiber der Konkurrenz damit mal wieder weit voraus.

Apps und Zubehör für den Urlaub

Doch Smartphone-Nutzern winken noch weitere attraktive Reisepakete: So sind für nur 10 Euro im "EU-Reisepaket Woche" 150 MB innerhalb der EU, Schweiz und Kroatien inklusive.

Für 20 Euro gibt's im "EU-Reisepaket Comfort" neben 150 Inklusivminuten für abgehende und ankommende Gespräche und 150 Frei-SMS auch noch 300 MB obendrauf.

Die folgende Tabelle zeigt die Roamingpreise von E-Plus bzw. Base in der Übersicht:

Download: Urlaubstarife Base/E-Plus

