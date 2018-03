Die Düsseldorfer haben ein eigenes Festnetz, günstige DSL-Pakete und vor allem einen schnellen und kompetenten Kundenservice.

Auch der überregionale Festnetz-anschlussanbieter Versatel legte im Test eine reife Leistung hin: Bei der Frage nach der Wahl des richtigen DSL-Zugangs unterbreitete der Versatel-Mitarbeiter erst ein Angebot, nachdem er sich ausführlich über das Nutzungsverhalten des Testers informiert hatte. Auch dies geschah ohne Druck: "Wollen Sie sich das erst noch überlegen? Das ist gut, ich will Sie nicht drängen", meinte der Berater zum Schluss. Sehr umsichtig. Auch den Unterschied zwischen DSL-Modem und WLAN-Router konnte eine Kundenberaterin dem Tester bestens klarmachen. Nicht so ihr Kollege, der in Sachen Sicherheitsproblematik bei WLAN Folgendes vorschlug: "Dafür gibt's eine Sicherheits-Software, die können Sie im Internet herunterladen". Auf die Frage, wie diese heißt, meinte er nach einer Rückfrage beim Kollegen: "Das können Sie bei Google einfach als Stichwort eingeben. Mir fällt spontan Norton-Antivirus ein. Eine Sicherheits-Garantie gibt's aber für WLAN nicht". So kann man sich auch aus der Affäre ziehen. Doch dieser Patzer war ganz klar die Ausnahme - unterm Strich landet die Versatel-Hotline nicht nur in der Kategorie "Kompetenz" auf einem guten zweiten Platz.

Ergebnis:

Kosten und ServicezeitenSEHR GUT (23 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzGUT (113 PUNKTE)connect-UrteilGUT (211 PUNKTE)

