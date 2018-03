Vertu - Pionier der Luxushandys

Vertu, TAG Heuer, Porsche Design & Co.

© Fotos: Hersteller Das aktuelle Vertu Ascent Ti von hinten

Aufwendige Materialien und handgearbeitete Geräte werden bei Vertu zum Markenzeichen. Die Schrauben etwa stammen aus der Schweizer Uhrenindustrie, die Front ist aus Saphir-Kristall gefertigt. Mittlerweile bietet die Edelschmiede drei verschiedene Kollektionen: Dem Signature folgten 2004 die Ascent- und 2006 die Constellation-Reihe.

© Archiv Das Vertu Ascent Ti von der Seite

Von jedem Modell gibt es immer wieder spezielle Editionen, in denen immer wieder neue Materialien zum Einsatz kommen. 2005 verwendete Vertu erstmals Kohlefasern, 2007 kam Titanium zum Einsatz. Jedes Modell gibt es in verschiedenen Farb- und Materialvarianten - das Signature etwa wahlweise aus Edelstahl oder 18 Karat Weißgold.

© Archiv Das Vertu Constellation - Baujahr 2006

Die Preise liegen je nach Modell und Material zwischen 3800 und 120 000 Euro. Beim teuersten Modell handelt es sich um das Signature Boucheron, eine Zusammenarbeit mit dem französischen Schmuck- und Uhrenhersteller Boucheron.

Das aktuelle Acsent Ti bietet mit 3-Megapixel-Kamera und UMTS-Unterstützung die größte Ausstattung, im Wesentlichen konzentriert sich Vertu wie TAG Heuer auf die Basics in hoher Qualität.

Das Geräteangebot wird mit Diensten abgerundet: Der Concierge-Service hilft bei Reisen, reserviert einen Tisch im Restaurant oder besorgt Konzertkarten. Seit Ende letzten Jahres können Vertu-Besitzer die Daten, die sie auf ihrem Mobiltelefon haben, zum Backup auf einem laut Vertu besonders sicheren Server in einem ehemaligen Militärbunker ablegen lassen.

Vertrieb über eigene Vertu-Stores

© Archiv Das Vertu Signature von 2002: Das erste Modell des englischen Unternehmens

Vertrieben werden die Handys über Juweliere sowie eigene Vertu-Stores - in Deutschland in Hamburg und Frankfurt. Über Verkaufs- oder Umsatzzahlen schweigt Vertu, von Jasmin Weber, für das Marketing in Nordeuropa zuständig, ist immerhin zu erfahren, dass die Geschäfte durchaus gut laufen.

© Archiv Vertu-Produktion in England: Jedes Teil wird manuell gefertigt

Mit der neuen Konkurrenz geht Vertu gelassen um: "Wir freuen uns über jeden neuen Hersteller in diesem Segment". Der Pionier und bisherige Einzelkämpfer ist sich sicher, dass durch neue Hersteller im Luxussegment eher mehr Kunden auf Vertu aufmerksam werden.

