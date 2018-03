Warum bei Wind und Regen abends noch einmal vor die Tür gehen und Leih-DVDs holen, nur weil das Fernsehprogramm gerade nichts hergibt? Dank Internet führt der Weg zum Film heutzutage über wenige Mausklicks am Computer oder sogar über die Tasten der Fernbedienung.

Die meisten Online-Videotheken schicken die Datenströme wahlweise an eine Video-Player-Software des PCs oder direkt ins Wohnzimmer an die Set-Top-Box des jeweiligen IPTV-Anbieters. Dazu zählen übrigens neben T-Home auch Hansenet (Alice) und Arcor.

Videoload: 3000 Filme und Serienfolgen

Das Downloadportal von "Videoload"

Der Telekom-eigene Video-on-Demand-Dienst "Videoload" stellt über den Media Receiver rund 3000 Filme und Serienfolgen zum kostenpflichtigen Abruf bereit. Darunter befinden sich aktuelle Blockbuster wie "Keinohrhasen", "There Will Be Blood" oder das "Bourne Ultimatum".

Besitzer eines Fernsehers mit HD-ready-Label finden sogar 100 Titel in zukunftsweisender HD-Qualität. Die Preise für die übliche Leihdauer von 24 Stunden bewegen sich zwischen 0,99 und 5,99 Euro. Zusätzliche Abo-Pakete bietet T-Home zu vergünstigten Konditionen an. Abgerechnet wird zum Schluss und zwar ganz bequem über die Telefonrechnung.

Da Videoload als fester Bestandteil zu den T-Home Entertain-Paketen zählt, gestaltet sich der Einkaufsbummel in der Online-Videothek überaus komfortabel. Der Nutzer kann sich anhand der Bildschirmmenüs informieren, in aller Ruhe seinen Favoriten aussuchen und dann den Videostream starten.

Wg. Copyright: Aufzeichnung nicht möglich

© Archiv Kassenschlager "Keinohrhasen": Per DSL sofort ins Haus

Wie oft Sie Ihren Lieblingsfilm innerhalb der Leihdauer anschauen, bleibt Ihnen überlassen. Allerdings ist die Aufzeichnung auf die Festplatte des Media Receivers aus Kopierschutzgründen nicht möglich. Und das, obwohl der digitale Videorekorder im Media Receiver HD-Filme (720p, 1080i) prinzipiell in hochauflösender Qualität aufzeichnen kann, vorausgesetzt, der Rechteinhaber hat nichts dagegen.

Und noch etwas, an dem die Anbieter feilen könnten: Die Aktualität der Filme hat sich über die Jahre deutlich gebessert, trotzdem sucht man viele Streifen, die unlängst im Kino liefen, noch viele Wochen vergeblich bei den Video-on-Demand-Anbietern.

Aber auch Nicht-Entertain-Kunden können VoD nutzen: Bei "Videoload" finden sie ein ähnliches Angebot wie Entertain-Kunden. Anschauen kann man die Filme dabei am PC oder auf mobilen Geräten.

