Video on Demand: Empfangsgeräte

Video on Demand: Videos bequem zu Hause

T-HOME

Wer heute das Entertain-Paket von T-Home abonniert, bekommt dazu den Festplatten-Recorder Media Receiver 300 zum subventionierten Preis von 50 Euro. In dem HD-tauglichen Receiver steckt eine 160-GB-Festplatte, die neben Aufzeichnungen normaler TV-Programme auch die Video-on-Demand-Dateien zwischenspeichert. Wer "Entertain" schon länger nutzt, hat die technischen Vorläufer X300T (80-GB-Platte) oder X301T (160-GB-Platte) erhalten, die aber dieselben Funktionen bieten.

FRITZMEDIA

Die von AVM entwickelte Set-Top-Box FritzMedia kommt vor allem beim Video-on-Demand-Angebot Maxdome zum Einsatz. Neben den Streaming-Offerten von 1&1 kann das Gerät auch offene Angebote wie die Mediatheken von ARD und ZDF empfangen. Zusätzlich taugt es als Kopfstation beziehungsweise Media-Player für AVMs FritzBox Fon 7270, die auch als 1&1 Home Server oder T-Home Speedport W920V angeboten wird. Eine Festplatte ist allerdings nicht eingebaut.

ALICE-BOX

Hansenet stellt den Kunden seines IPTV-Angebots Alice HomeTV einen zugehörigen Home-TV-Receiver zur Verfügung. Das Gerät ist technisch in der Lage, auch HD-Inhalte zu empfangen - die bei Alice bislang aber noch nicht erhältlich sind. Eine Festplatte ist in der Box nicht eingebaut, die Aufzeichnung von Sendungen deshalb nicht möglich. Und Timeshifting-Funktionen bietet Alice nur für einige TV-Kanäle und für das Video-on-Demand-An-gebot übers Netz an.

