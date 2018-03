"Im Moment kann keiner davon leben", skizziert Stefan Bock die traurige Wahrheit. "Unsere Kunden legen Geld drauf. Und auch wir gehen noch in Vorleistung." Eine CD oder DVD ist billiger zu haben. Und den Endkunden im Laden ist die teure Musikproduktion im Vergleich zu den günstigeren Hollywood-Blockbustern nicht einfach zu vermitteln.

Dabei können sich die Audio-Titel sehen und hören lassen. Die Kunden der msm-studios haben einen hohen Anspruch an die Qualität. "HD macht nur dann wirklich Sinn, wenn es auf höchstem Niveau produziert wird" lautet deswegen auch Bocks Meinung. So ist es umso erstaunlicher, wenn sich Player-Hersteller beim Testen der Scheiben querstellen. Sony beliefert die msm-studios mit Playern und neuester Firmware, testet die fertigen BDs sogar in Japan. Andere Firmen reagieren fast empört, wenn Stefan Bock um Testgeräte bittet, um die Abspielbarkeit zu überprüfen. "Dabei profitiert der Markt doch nur, wenn alles kompatibel ist", wundert er sich. So stellt sich immer die Frage: Läuft die Scheibe auch in jedem Player und mit jeder Firmware?

