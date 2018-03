Vier Navis unter 100 Euro im Test

© Archiv

Wir tauchen heute ab. Ganz tief runter. Sozusagen in den Marianengraben (Pazifischer Ozean, 11034 m tief; die Koordinaten fürs Navi: 11° 19' 0" N 142° 15' 0" O) des Navimarktes. Dort, wo sich in den Preislisten von Tomtom, Garmin und Co längst kein Gerät mehr hinunter traut, fangen wir mit unserer Suche erst richtig an. Die Rede ist von portablen Navigationssystemen unter 100 Euro - Tiefpreis-Portis also. Eine Spezies, die langsam, aber stetig wächst, seit der Navimarkt seinen Zenit erreicht hat.

Wieviel Navi braucht der Mensch?

Wie günstig ein Navi sein soll, ist letztendlich auch eine Frage der persönlichen Anforderungen und des Alltags eines jeden Käufers. Die von uns getesteten Geräte richten sich vor allem an jene Klientel, die einfach ankommen will und das Navi eher sporadisch nutzt. Für Vielfahrer fehlen die komfortablen Staudienste: TMC Pro oder gar Livedienste gibt's hier schlichtweg nicht. Angesichts der günstigen Preise geht das aber auch völlig in Ordnung. Bleibt nur die Frage: Wie ist es um die Lotsenqualitäten dieser Gerätegattung bestellt? Führt solch ein Billigheimer zuverlässig und schnell ans Ziel - oder schickt er einen über umständliche Routen mit der Kirche ums Dorf? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen und haben vier Billignavis von A-rival, Medion, Pearl und Prestigio unter 100 Euro mit auf unsere Teststrecke genommen. Das Ergebnis ist so erfreulich wie eindeutig - wir dürfen also viel Spaß beim Sparen wünschen.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Navis unter 100 Euro Vier Billig-Navis im Test Bring mich ans Ziel - aber günstig: Wie gut sind Navis unter 100 Euro? Wir haben vier Billigheimer auf die Teststrecke geschickt.

Mehr Informationen

7 Doppel-DIN-Navis im Test

Sechs aktuelle iPhone-Navis im Test

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Testfahrt: Navis mit Stau-Infos im Vergleich 500 Kilometer ohne Stillstand? Connect schickt vier Navisysteme mit Stau-Informationen aus dem Web zur großen Vergleichsfahrt. Welches führt am…

Kaufberatung Vergleich: Navi-Apps gegen portable Navis Sind Smartphones die besseren Navigationssysteme? Ein Konzeptvergleich zeigt die Vorteile und Schwächen im Vergleich mit portablen Navisystemen. Übersicht Alle Bestenlisten im Überblick Ob Smartphone, Handy, DECT-Telefon, Navi, Notebook oder Tablet: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle connect-Bestenlisten.

Blitzer-Apps Die besten Radarwarner-Apps für Android und iPhone Mit Radarwarner-Apps sparen Sie Bußgelder und vermeiden Punkte in Flensburg. Was spricht für und was gegen den Einsatz dieser Apps? Hintergrund: Verkehrsmeldungen DAB+: Stauinfos per TPEG DAB+ und TPEG-Staudienste und -Verkehrsmeldungen sollen TMC ablösen. Wie funktioniert der neue Staumelder, was kostet der Dienst und wann geht's los?