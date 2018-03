Service-Test: Hotlines

Zum fünften Mal sind die Düsseldorfer Nummer eins bei der Telefonischen Kundenbetreuung - Investitionen ins Call-Center zahlen sich aus.

Dass auch in Zeiten knapper Kassen der Kundenservice nicht überall über den Jordan geht, hat Vodafone im aktuellen Hotline-Test eindrucksvoll bewiesen: Die Düsseldorfer konnten im Vergleich zur letzten Testrunde nochmals zulegen und ihr Ergebnis von "gut" auf "sehr gut" steigern. Die Hotliner beeindruckten durch die Bank mit freundlicher Kompetenz, waren im Schnitt fix an der Strippe, gaben sich in aller Regel Mühe, die Tester individuell zu beraten - und waren sich auch nicht zu schade, den Hintern vom Drehstuhl zu heben: Auf die Frage, ob das Sony Ericsson W800i Handy-TV beherrsche, musste ein Hotliner zunächst passen - lief aber fix zur Kollegin, die eins besitzt, um den Sachverhalt eigenhändig zu prüfen und mit der richtigen Antwort ("beherrscht es nicht") wiederzukehren. Was beim UMTS-Pusher Vodafone nicht verwundert: In Sachen Datenverkehr waren die Mitarbeiter auf Draht. Ob HSDPA, UMTS, Download-Geschwindigkeiten - stets kam die korrekte Antwort wie aus der Pistole geschossen. Anders als in manchem roten Shop rieten die Berater auch nicht zu überdimensionierten Tarifen und Optionen, sondern lagen mit ihren moderaten Empfehlungen richtig.

Was Vodafone positiv von den Mitbewerbern abhebt: Die Hotline ist auch aus dem Festnetz rund um die Uhr kostenlos erreichbar - und in aller Regel hat man schnell einen Mitarbeiter an der Strippe, dem man sein Anliegen vortragen kann. Ein leuchtendes Beispiel in der oft beklagten Servicewüste.

connect-Urteil: sehr gut (219 Punkte)

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.