Der DSL-Tarif-Vergleich

Bei Vodafone geht's schnell zur Sache: Nach nur drei Sekunden meldete sich im Schnitt die Hotline. Schade nur, dass manschem Berater die Lust auf ein freundliches Gespräch fehlte.

Der Mobilfunker verkauft nicht nur Handy-SIM-Karten, sondern will auch im DSL-Markt mitmischen. Die Herausforderung gilt auch für den Kundenservice: Schließlich müssen die Berater neben etlichen Handytarifen auch die DSL-Angebote abspulen können. Vodafone setzt auf Tempo und schlägt in puncto Erreichbarkeit die Mitbewerber um Längen: Schon nach drei Sekunden war im Schnitt ein Kundenberater an der Strippe - da verschlug es manchem Tester die Sprache. Doch einige der Hotliner griffen nicht nur schnell zum Hörer, sondern wollten den Kunden fix wieder loswerden: Sie handelten die DSL-Angebote schnell ab und waren mitunter genervt, wenn die Tester abseits davon noch Fragen stellten. Doch es gab auch genug Gegenbeispiele: Nach den Gefahren bei der WLAN-Nutzung gefragt, zeigte sich ein Servicemitarbeiter nicht entnervt, sondern sympathisch: "Lassen Sie das Gelaber mal Gelaber sein. Ihre Freunde sollten nicht so viel PC Welt, sondern vielleicht C'T lesen", riet er heiter, und erkärte der Testerin anschließend den WLAN-Verschlüsselungsvorgang Schritt für Schritt. Bleibt festzuhalten: Wer an den richtigen Berater gerät, ist bei Vodafone ebenfalls gut bedient.

Kosten und ServicezeitenÜBERRAGEND (24 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (107 PUNKTE)connect-UrteilGUT (206 PUNKTE)

