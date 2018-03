Roaming-Gebühren am Prüfstand

Für Vodafones Superflat-Telefonierer und CallYa-Prepaid-Kunden fallen im Ausland wie bei T-Mobile 29 Cent pro Minute an. Fast gleich ist auch der Rest: Ankommende Anrufe kosten 75 Cent pro Verbindung. Wer über eine Stunde plaudert, zahlt ab der 61. Minute 20 Cent die Minute. Das Angebot lohnt sich für Gespräche ab vier Minuten.

Vorteil: Die Auslandsoption gilt auch in Nicht-EU-Ländern wie der Türkei, der Schweiz und sogar in Australien und Neuseeland. Sparvorteil: über 80 Prozent. Auch Surfer profitieren vom Reiseversprechen: 1 MB kostet rund zwei Euro. Wer dagegen mit dem voreingestellten Auslandstarif "World Data" außerhalb der EU surft, kann den Urlaub gleich abbrechen: Für 1 MB werden bis zu 62 Euro abkassiert. Nur gut, dass wenigstens in der EU das Kostenlimit greift:

Anzeige

© Archiv Vodafone Auslandstarife

Mit der Gratis-Service-Option "Vodafone Data Roaming Limit" ist bei einem Rechnungsbetrag von 59,90 Euro Schluss mit lustig, Surfen und Mailen nicht mehr möglich. Davor erhält der Urlauber freilich eine Info-SMS. Ganz frisch sind die Reise-Daten-Pakete: Für 5 Euro gibt's 5 MB fürs Handysurfen binnen 24 Stunden im EU-Ausland; für 10 Euro erhält man 25 MB für eine Woche.

Anzeige

Mehr zum Thema Rufnummernmitnahme Handynummer beim Anbieterwechsel mitnehmen Wer mit seinem Mobilfunkanbieter unzufrieden ist, kann mit seiner alten Handynummer wechseln. Wir erklären, wie die Rufnummernmitnahme funktioniert.

Handy-Tarife im Ausland Mit dem Smartphone in den Urlaub Die EU will die Roaming-Gebühren abschaffen - aber erst 2017. Doch schon jetzt sorgen die Mobilfunkanbieter mit attraktiven Auslandsbundles weltweit… Connect Studie Zufriedenheit bei Festnetz-Kunden Wer wachsen will, braucht glückliche Kundschaft, das gilt für die TK-Branche insbesondere. connect hat eine große Studie zur Zufriedenheit der…

Datenpakete Mobile Datentarife für Tablets Zuhause und unterwegs greifen wir immer häufiger zum Tablet, wenn wir surfen wollen. Wir vergleichen, welche mobilen Datentarife für Tablets die… Günstige LTE-Tarife Die LTE-Tarife der Discount-Anbieter LTE wird dank schnellem Netzausbau, vielfältiger Geräteauswahl und nun auch günstigen Tarifen zum Massenmarkt: Dafür sorgen 1&1, Simyo und vor allem…