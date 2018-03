Vodafone Callya: Prepaid-Guthaben ausbezahlen lassen

© Vodafone SIM-Karte Vodafone

Wird eine Callya-Karte neun Monate nicht genutzt, schickt Vodafone per SMS eine Kündigung. Laden Sie die Karte danach innerhalb von vier Wochen auf, egal mit welchem Betrag, können Sie sie weiter nutzen. Ansonsten wird die Callya-Karte gesperrt.

Doch was passiert dann mit dem Restguthaben auf der Karte? Das muss Ihnen Vodafone ausbezahlen. Schicken Sie dazu die Prepaid-Karte an Vodafone.Geben Sie in einem formlosen Anschreiben noch eine Bankverbindung an, auf die das Restguthaben überwiesen werden soll.

Versenden Sie das Ganze am besten per Einwurf-Einschreiben, um sicher zu gehen, dass die Sendung ankommt, an folgende Adresse:

Vodafone D2 GmbH Vodafone-Kundenbetreuung 40875 Ratingen

Eine Empfangsbestätigung verschickt Vodafone nicht.

Die Bearbeitung und Rücküberweisung dauert erfahrungsgemäß bis zu fünf Wochen. Sie sollten die Karte übrigens zumindest einmal aufgeladen haben. Reines Startguthaben wird nicht ausgezahlt.

