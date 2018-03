Als Gegenleistung erwartet die geschlossene Gesellschaft ein kleiner, aber feiner Musikkatalog mit etwas über einer Million Titel, die sowohl am Computer als auch über aktuelle und sogar ältere Handys von LG, Motorola, Nokia, Samsung oder auch Sony Ericsson und Sharp gekauft und heruntergeladen werden können.

Geschlossene Gesellschaft: Bei Vodafone Live dürfen nur die eigenen Kunden einkaufen

Dabei gilt: Am heimischen PC, den man durchaus wörtlich zu nehmen hat - wie bei Nokia hat Vodafone für Linux- und Mac-Nutzer wenig übrig -, werden kopiergeschützte WMA-Dateien in guter Qualität serviert, während am Handy unterwegs aus Performance-Gründen ebenfalls kopiergeschützte Songs im Format AAC+ ausgeliefert werden, die lediglich zwischen 48 und 64 kbit/s an Bitrate bieten.

Doch keine Sorge: Der Download klappt dadurch mit einer UMTS-Verbindung binnen Sekunden, und der Qualitätsunterschied stellt sich beim Hören weniger dramatisch dar, als die Zahlen es suggerieren. Wer lieber in der kuscheligen Wohnung einkaufen möchte als unterwegs, der kann statt der etwas überfrachtet wirkenden Website von Vodafone Music auch die gleichnamige kostenfreie Software herunterladen und installieren.

Das Programm kann wie bei iTunes zum Stöbern im Angebot, zum Einkaufen und Downloaden, aber auch zum Abspielen und Brennen der gekauften Songs auf CD eingesetzt werden. Archivieren tut beim Netzbetreiber-Angebot allerdings auch Not: Vodafone weist explizit darauf hin, dass lediglich zwei sogenannte Re-Downloads möglich sind - insgesamt lässt sich eine Datei dreimal herunterladen, egal auf welchem Weg.

