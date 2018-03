Vodafone: Roaming-Gebühren im Überblick

© Archiv Handy im Urlaub

Gute Nachrichten auch für Vodafone-Urlauber: Die Düsseldorfer folgen dem Beispiel von E-Plus und Telekom und schaffen gegen einen Obolus die Roamingkosten noch vor der Urlaubssaison ab: Gegen einen Aufpreis von 2,99 Euro pro Tag können Kunden mit der Reiseflat-Plus-Option die Inklusivleistungen ihrer Red-Smartphone-Tarife nicht nur im EU-Ausland, sondern auch in der Schweiz und der Türkei nutzen.

Das lohnt sich auch für sporadische Surfausflüge, denn sonst zahlt man am Bosporus allein für 1 MB Datenvolumen über zehn Euro. Wer mit seinem Tablet im EU-Ausland, der Schweiz und Türkei unterwegs ist, kann auch zum Web-Session-Angebot greifen: Das bietet neuerdings 100 MB für 2,99 Euro pro Tag, ohne Vertragsbindung. Highspeed gibt's auch im Urlaub: So sind LTE-Nutzer für die Vodafone-LTE-Netze in Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, den Niederlanden und in Großbritannien freigeschaltet.

Vertragstarife EU-Länder

Vodafone-World-Tarif

Eigene Anrufe: 23 ct

Ankommende Anrufe: 6 ct

SMS: 7 ct

MMS-Versand: 24 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 24 ct/ MB

Spezielle Auslandsoptionen

Vodafone Reisepakete Plus und Reisepakete Data

100 Minuten, 100 SMS, 100 MB für 3 €/Tag (7)

Nationale Inklusiv-Leistung im Ausland nutzbar

Reiseflat plus für 2,99 €/Tag (8)

Web Session International

100 MB für 2,99 €/Tag (9)

Vertragstarife Resteuropa, USA und Kanada

Vodafone-World-Tarif

Eigene Anrufe: 1,02 € (2) bis 1,63 € (3)

Ankommende Anrufe: 0,61 € (2) bis 0,71 € (3)

SMS: 41 ct

MMS-Versand: 1,49 €

MMS-Empfang: 0,79 €

Datenverkehr: 49 ct/ MB

Spezielle Auslandsoptionen

Reisepakete Plus und Reisepakete Data

5 MB für 15 € (24 Stunden) (10)

10 MB für 30 € (7 Tage)

Vertragstarife restliche Welt

Vodafone-World-Tarif

Eigene Anrufe: 2,30 € bis 4,61 €

Ankommende Anrufe: 1,53 €

SMS: 46 ct

MMS-Versand: 1,29 €

MMS-Empfang: 79 ct

Datenverkehr: 79 ct bis 99 ct/ 50 KB

Spezielle Auslandsoptionen

Reisepakete Plus und Reisepakete Data

5 MB für 15 € (24 Stunden) (10)

10 MB für 30 € (7 Tage)

Web Session International

29,95 €/Tag (10)

Prepaid-Tarife EU-Länder

Vodafone-World-Tarif

Eigene Anrufe: 23 ct

Ankommende Anrufe: 6 ct

SMS: 7 ct

MMS-Versand: 24 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 24 ct/ MB

Spezielle Auslandsoption

50 Minuten, 50 SMS, 50 MB für 3 €/Tag

350 Minuten, 350 SMS, 350 MB für 15 €/ 7 Tage

700 Minuten, 700 SMS, 700 MB für 25 €/ 14 Tage

Prepaid-Tarife Rest-EU, USA und Kanada

Vodafone-World-Tarif

Eigene Anrufe: 1,02 (2) € bis 1,83 € (3)

Ankommende Anrufe: 81 ct

SMS: 41 ct

MMS-Versand: 1,29 €

MMS-Empfang: 79 ct

Datenverkehr: 49 ct/ 50 KB

Prepaid-Tarife restliche Welt

Vodafone-World-Tarif

Eigene Anrufe: 3,07 € bis 5,63 €

Ankommende Anrufe: 1,84 €

SMS: 71 ct

MMS-Versand: 1,29 €

MMS-Empfang: 79 ct

Datenverkehr: 79 ct bis 99 ct/ 50 KB

Spezielle Auslandsoption

Web Session International

29,95 €/Tag (8)

Reiseversprechen Asien (gilt für alle Tarife)

Anrufe: 1,49 €/ Min + 2,50 €/ Verbindung

Ankommende Anrufe: 1,49 €/ Min

Angaben ohne Gewähr. (2) Gilt für Vertragskunden für China, Indien, Hongkong, Russland, Singapur, Thailand, Taiwan, Malaysia, Südkorea, Vietnam. (3) Gilt für USA, Kanada, Kroatien und Türkei. (6) Im Red-Premium-Bundle sind monatlich neben 250 Sprachminuten und 250 SMS auch 250 MB fürs EU-Ausland inklusive. Zudem sind im Monatspreis von rund 100 Euro vier Wochen im Jahr mit je 10 MB für weltweite Datennutzung enthalten. (7) Gilt in den EU-Ländern, der Schweiz und der Türkei. (8) Vodafone-Red-Kunden können für rund 3 Euro pro Tag ihre nationale Sprach-, SMS- und Datenflat auch im EU-Ausland, der Schweiz und in der Türkei nutzen. (9) Gilt fürs Surfen in EU-Ländern, der Schweiz und der Türkei. (10) Gilt in Ländern außerhalb Europas. (10) Gilt fürs Surfen in Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Südafrika und USA.

Anzeige

Android-Tipp: Datenroaming deaktivieren Quelle: connect Um Kosten zu sparen, sollten Sie die Option "Datenroaming" bei Auslandsreisen deaktivieren - so funktioniert's bei Android 7.

Anzeige

Mehr zum Thema Unwetterwarnung Diese Wetter-Apps warnen vor Sturm und Schneefall Eine Unwetterwarnung aufs Smartphone erspart böse Überraschungen. Diese Wetter-Apps informieren Sie rechtzeitig über Schneefall, Sturm und Glatteis.

Vergleichstest Video-Streaming: DSL und Kabel-Anbieter im Vergleich Wie gut transportieren die DSL- und Kabelnetze Videostreams in High Definition (HD) und Standard Definition (SD)? Wir vergleichen für Sie die 14… Handy im Ausland Base und E-Plus: Roaming-Gebühren im Überblick E-Plus bzw. Base agiert bei den Roaming-Gebühren als Vorreiter. Alle Preise für die Handy-Nutzung im Ausland im Überblick.

Festnetz- und DSL-Test 2014 1&1 im Festnetz- und DSL-Test: Platz 4 1&1, einer der günstigsten Anbieter im Festnetz- und DSL-Test, bietet ordentliche Leistungen und landet damit verdient im Mittelfeld. DSL- und Kabelanschlüsse im Vergleich Die Breitband-Anbieter im Test Schnelles Internet - das will Politik und Volk gleichermaßen. Damit Sie wissen, bei wem Sie in puncto Breitband am meisten profitieren, hat connect…