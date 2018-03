Unweit des Stuttgarter Fernsehturms kraxeln zwei Gestalten durchs Unterholz, nehmen jede Unebenheit im Gelände in Augenschein, halten kurz, stecken die Köpfe zusammen.

© Archiv Volkssport Geocaching mit dem Handy

Blick auf den elektrischen Kompass, die Wanderkarte und den GPS-Empfänger, der im Handy integriert ist. Wo zum Teufel sind wir?

Anzeige

© Foto: Sony Ericsson Die meisten neueren Handys haben einen GPS-Empfänger, auch das Sony Ericsson C702

Doch die Suche ist kompliziert. Vor zwei Stunden sind die beiden etwa zwei Kilometer von ihrer jetzigen Position gestartet und haben seitdem mehrere Denksportaufgaben gelöst, die ihnen Hinweise auf den richtigen Weg gegeben haben. Jetzt sollte das Ziel eigentlich in greifbarer Nähe sein.

Worum es geht? Die beiden befinden sich auf einer elektronischen Schnitzeljagd oder Schatzsuche - sie betreiben "Geocaching". Dieser Begriff setzt sich zusammen aus dem griechischen "Geo" für "Erde" und dem englischen "Cache" für "geheimes Lager".

Doch diese Schatzsuche besteht nicht etwa daraus, vergessene Truhen voller Gold und Geschmeide zu entdecken. Vielmehr handelt es sich beim "Schatz" oder "Cache" zumeist um ein Logbuch und verschiedene kleine Tauschgegenstände. Sie befinden sich zum Schutz vor Nässe und Witterung in wasserdichten und fest verschließbaren Behältern, zum Beispiel in stabilen Plastikdosen.

Der den Cache findet, trägt sich in das beiliegende Logbuch ein und kann einen mitgebrachten Gegenstand gegen einen aus der Dose tauschen. Dieser sollte allerdings dem entnommenen Gegenstand gleichwertig sein, so will es der Geocaching-Kodex.

Anzeige

Mehr zum Thema Blitzer-Apps Die besten Radarwarner-Apps für Android und iPhone Mit Radarwarner-Apps sparen Sie Bußgelder und vermeiden Punkte in Flensburg. Was spricht für und was gegen den Einsatz dieser Apps?

Fahrrad-Navigation Navigations-App ADAC Touren Navigator D 2013 Kaum zu glauben, was der Autoclub unter iOS alles fürs Fahrrad bietet: Keine Radl-App hat mehr Funktionen. Fahrrad-Navigation Navigations-App Bbybike Die iOS-App Bbybike überzeugt mit einfacher Handhabung, muss aber Abstriche beim Funktionsumfang hinnehmen.

Fahrrad-Navigation Navigations-App Bike Computer Pro Sie sind auf der Suche nach einer schlichten Fahrrad-Navigations-App mit Queransichts-Funktion? Dann könnte Bike Computer Pro etwas für Sie sein. Hintergrund: Verkehrsmeldungen DAB+: Stauinfos per TPEG DAB+ und TPEG-Staudienste und -Verkehrsmeldungen sollen TMC ablösen. Wie funktioniert der neue Staumelder, was kostet der Dienst und wann geht's los?