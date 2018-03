Volkswagen: Vom Käfer bis zum Phaeton

In den 1930er Jahren verlieh der geniale Konstrukteur Ferdinand Porsche dem Traum vom Volkswagen Gestalt - mit dem Käfer.

Doch die Produktion begann erst 1945 unter Obhut britischer Treuhänder. 1955 lief der millionste Volkswagen vom Band. Mit dem Golf landete VW 1974 einen neuen Millionen-Bestseller, der einer ganzen Generation seinen Namen aufdrückte. Inzwischen geht der Golf in die sechste Generation.

Zum Jahrtausendwechsel besetzte Volkswagen weitere Nischen - etwa mit dem ersten Serienauto, das einen Normverbrauch von drei Litern Diesel pro 100 Kilometer aufweist. Zudem stellte sich Volkswagen als Premiummarke auf.

Ein Anspruch, der durch die Markenwelt "Autostadt" in Wolfsburg und durch die Eröffnung der gläsernen Manufaktur in Dresden untermauert wurde: Dort entsteht seit 2002 in Handarbeit der VW Phaeton.

