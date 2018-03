Sie ist die "Traum"-Frau des Brit-Pop. In einem Studio auf dem Land ließ Goldfrapp-Elfe Alison jüngst ihrer blühenden Fantasie freien Lauf.

© Archiv

Mit routiniert ernsthafter Miene erklärt Goldfrapp-Sängerin Alison den Titel "Seventh Tree", unter dem die neue CD des britischen Duos erscheint: "Ich träumte von einem riesigen Baum mit weißer Borke. Seine Äste bewegten sich im Wind wie Seegras unter Wasser. Und die Sonne schien durch die Zweige." Ihre Stimme klingt jetzt weniger fest. "Und dann kam da dieser riesige Schmetterling in Neonfarben."

Aha. Was hatte sie am Abend vor dem Traum geraucht? Alison grinst jetzt. "Vielleicht hatte ich zu scharfes Curry gegessen, wer weiß. Aber legen Sie mich nicht fest. Mit Träumen kann man ja bekanntlich nicht streiten."

Fest steht: Das vierte Werk von Alison Goldfrapp und ihrem Partner Will Gregory klingt nicht so elektronisch wie die Vorgänger, etwa das 1999er Debüt "Felt Mountain"."Seventh Tree" entstand in der Nähe von Bath, um die Ecke von Peter Gabriels Real-World-Studiogelände. Wie Gabriel, mit dem sie auch schon arbeitete, schätzt sie die Abgeschiedenheit. Von schöner Landschaft umgeben zu sein, inspiriert sie, sagt die blonde 41-jährige Musikerin. Weitere Anregungen holt sie sich aus Büchern oder Trash-TV-Serien wie "Big Brother".

Manchmal eignen sich auch Vorlagen aus dem realen Leben. Die Idee für "Happiness" sei ihr gekommen, als sie an einer Gruppentherapie teilnahm: "Wir saßen im Kreis, stellten uns vor und erzählten, warum wir da waren. Eine Frau beklagte sich über ihre grenzenlose Libido. Schnell stellte ich fest: So schlecht ist mein Leben gar nicht. Das war meine erste und letzte Sitzung."

Das neue Album "Seventh Tree" im AUDIO Musik-Check.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Musik Interview: Metallica Keine Band war, selbst in Krisen, so erfolgreich wie Metallica. Keine erlebte eine solche Durststrecke. An deren Ende steht der Sound vom Anfang.…

Ratgeber Interview: Cash über Cash - der Sohn spricht "Ain't No Grave" ist der letzte Teil der "American Recordings"-Reihe von Johnny Cash. Der Sohn erzählt: John Carter Cash über die Entstehung von… Rückkehr Interview: Police - die Rückkehr der Schamanen Nach der erfolgreichen Welttournee kommen The Police mit "Certifiable" ins Wohnzimmer - auch auf Blu-ray-Scheibe. AUDIO traf Drummer Stewart Copeland…

Pop Report: Die 68er Während die Jugend der westlichen Welt die Revolution probte, schufen ihre Pop-Helden massenweise Meisterwerke. Pop-Musik Musik-Tipp: Fünf aktuelle Pop-Alben Romantische Liebesballaden, lässiger Gitarrenpop oder grooviger Soul-Gesang: Die Popmusik-Szene hat einiges zu bieten. Doch was lohnt sich wirklich?…