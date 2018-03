Vorschau Kamera-Handys

Bei den 5-Megapixel-Modellen wird das Angebot in den nächsten Wochen und Monaten deutlich größer.

Sony Ericsson, dessen K810i bereits an die Bildqualität der 5-Megapixler heranreicht, bringt im K850i (Bilder rechts, von oben nach unten) ein eigenes Modell in dieser Klasse. Der etwa 600 Euro teure Newcomer bietet einen Xenon-Blitz, den bekannten BestPic-Modus für sich bewegende Motive und einen Modus, der die Aufnahmen in Sachen Helligkeit und Kontrast optimieren soll. Das K850i soll neben Memory Sticks Micro nun endlich auch mit MicroSD-Karten zurecht kommen. Ein optischer Zoom fehlt auch hier. Den hat der 5-Megapixler von Samsung ebenfalls nicht zu bieten. Dafür kann auch das G600 im Slider-Design einen echten Blitz, einen Autofokus sowie eine Panorama-Funktion vorweisen. Das Handy soll in Kürze auf den Markt kommen, einen Preis nennt Samsung noch nicht. LG bringt im KU990 ebenfalls ein 5-MPix-Gerät. Das über einen Touchscreen bedienbare Handy mit großer Anzeige aus 240 x 400 Bildpunkten verfügt über einen Xenon-Blitz, einen Autofokus und nimmt obendrein Videos mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel bei 120 Bildern pro Sekunde auf. Das auch als Viewty bezeichnete Gerät ist mit HSDPA ein echter Ausstattungsriese. Ebenso das Nokia N95 8GB (etwa 670 Euro). Die Finnen vergrößern Akku sowie Display und verdoppeln im Vergleich zum N95 den Speicher auf 8 GB, dafür fällt der Steckplatz für Speicherkarten weg.

connect_galerie1

