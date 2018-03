Wandel zum Komplettanbieter

Friedrich Joussen, seit 2005 oberster Chef von Vodafone Deutschland, wird nicht müde zu betonen: "Wir sind mit dem Ziel angetreten, der beste integrierte Telekommunikationskonzern zu werden, indem wir die Stärken von Vodafone und Arcor bündeln."

Um auch im Festnetz die Nase vorn zu haben, entsteht aktuell in Eschborn, am Firmensitz von Arcor, ein "Kompetenzzentrum", das neue Dienste rund um die Trendthemen IPTV, Video on Demand und das vernetzte Haus entwickeln wird - und zwar für die Vodafone-Gruppe weltweit.

Datendienste als Umsatztreiber

© Archiv TV-Sendung Galileo im Handyportal "Vodafone Live"

Ohnehin stehen die Deutschen und ihr Hirnschmalz bei Vodafone International hoch im Kurs: In Düsseldorf ist eins von weltweit drei Test- und Innovationscentern angesiedelt, in dem rund 150 Ingenieure auf 7000 Quadratmetern Applikationen und Endgeräte testen.

In der Anlage ist ein Mobilfunknetz aufgebaut, das ein Land von der Größe der Schweiz versorgen könnte - von der Basisstation über Abrechnungssysteme bis hin zu Multimedia- Plattformen ist alles vorhanden.

Dass die Durststrecke beim mobilen Internet überwunden ist, zeigen die aktuellen Zahlen. So konnte CTO Hartmut Kremling schon im Februar im connect-Interview verkünden, dass Vodafone Deutschland 1 Milliarde Euro Umsatz im Jahr mit Datendiensten macht - ohne SMS und MMS. "Die Zuwachsraten in diesem Bereich liegen bei 25 Prozent", so Kremling.

Aktueller Hit: Android-Handy HTC Magic

© Fotos: Vodafone Vodafones Google-Handy HTC Magic

Schnelle Netze und bezahlbare Tarife sind eine Sache, doch es braucht auch die entsprechenden Endgeräte. Das iPhone hat den Düsseldorfern zwar T-Mobile vor der Nase weggeschnappt, doch andere Mütter haben auch schöne Töchter. Aktueller Hit im Vodafone-Portfolio ist das Android-Handy HTC Magic, das mit intuitiver Bedienung, offenem Betriebssystem und speziellen Tarifen das Thema pushen soll.

Wer in diesem schnelllebigen Markt nicht nur wettbewerbsfähig, sondern auch Innovationsführer bleiben will, der muss regelmäßig große Summen investieren. Um trotzdem wirtschaftlich zu bleiben, hat die Vodafone- Gruppe vor Kurzem die Zusammenarbeit mit dem spanischen TK-Riesen Telefonica in Deutschland, Spanien, Großbritannien und Irland verkündet.

Was das für den deutschen Vodafone-Kunden bedeutet, erläutert Geschäftsführer Frank Rosenberger neben vielen weiteren Aspekten im Exklusiv-Interview in diesem Themen-Spezial.

