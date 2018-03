Datenkosten unter Kontrolle Was braucht wie viele Daten?

Wer unterwegs E-Mails abruft, kann bei einer Nachricht ohne Anhang mit weniger als 10 Kilobyte rechnen. Bei E-Mails mit Anhang hängt das Datenvolumen natürlich davon ab, ob Dokumente, Bilder oder Filme mitgeschickt wurden - hier kann eine Mail schnell mehr als 1 MB und mehr groß sein. Tipp: Bei vielen Handy-E-Mail-Clients können Sie auswählen, ob Sie Anhänge immer oder nur auf Wunsch laden wollen.

Wer sich ein schickes Smartphone mit großem Display zulegt, will auch Filme sehen. Schaut man sich ein YouTube-Video an, gibt's zweierlei Maß: Der Abruf eines Clips über die handyoptimierte Seite m.youtube.com verbraucht durchschnittlich 1 Megabyte pro Minute. Wird der gleiche Film über die normale Webseite www.youtube.com abgerufen, kommt schnell mehr als doppelt so viel zusammen - hier ist eine Datenflat Pflicht.

Bei Vodafone und der Telekom ist der Download eines MP3-Songs ab 69 Cent zu haben, inklusive Datenübertragungskosten. Letzteres ist nicht bei allen Anbietern mobiler Musik der Fall: Hier muss man für den Abruf eines Songs im Durchschnitt 3 bis 4 Megabyte rechnen. Also vorab informieren.

Welches Datenvolumen hat eine Webseite? Kommt auf die Seite an: Die Homepage von connect ist durchschnittlich 1 Megabyte groß. Wird die connect-Webseite mit dem Handy-Opera-Browser abgerufen, komprimiert dieser das Datenvolumen auf 100 KB. Viele Online-Dienste wie etwa Spiegel bieten ihre Webseiten auch gleich fürs Handy optimiert an.

Gut zu wissen: Ein Kartenausschnitt aus Google Maps ist im Schnitt 50 Kilobyte groß. Schaut man sich den Ausschnitt in der Satellitenansicht an, verdoppelt sich das Datenvolumen.

