Was die Navi-Hersteller tun

Tomtom nimmt den AGPS-Vorteil von Handys nicht kampflos hin. Auf der jüngsten IFA in Berlin hat der Marktführer soeben seine beiden neuen Navigationssysteme "Go 940 Live" und "Go 740 Live" vorgestellt, die mittels integriertem GPRS-Modem ebenfalls Daten senden und empfangen können ("Quick GPS fix").

Zusätzlich zum angekündigten eigenen Echtzeit-Verkehrsinfodienst HD Traffic wären so auch weitere Echtzeit-Dienste möglich. Für den Anfang beschränkt sich der Service jedoch auf Google-Maps-Suchen oder Online-Wetterberichte. Tomtoms "Quick GPS fix" läuft auf den neuen Navigationssystemen automatisch.

Ähnlich arbeitet SiRF Instant Fix des GPS-Spezialisten Sirf. Das neue SiRF Instant Fix II läuft sogar ohne Internet: War das Navi an drei Tagen nacheinander aktiv, errechnet es die Satellitenpositionen für die nächsten drei Tage selbst.

