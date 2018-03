Tipps & Tricks für HDMI Was ist HDMI?

Eigentlich ist die Idee hinter HDMI die gleiche wie hinter der analogen Scartbuchse: eine laienfreundliche Universalverbindung für Audio, Video und Steuersignale zu schaffen. Die Buchsen und Stecker sehen der USB-Computerverwandtschaft nur auf den ersten Blick ähnlich.

Nach mehreren Evolutionsstufen aktuell bei der Version 1.3a angekommen, funktioniert die Kommunikation der meisten HDMI-Komponenten miteinander ganz ordentlich, wenn man beachtet, dass ausschließlich Kabel mit "Highspeed"-Zertifikat und ordentlichen Steckern zum Einsatz kommen und vor allem dass die Übertragung auf wenige Meter Gesamtlänge beschränkt bleibt. Sonst müssen die hier angesprochenen Helferlein zum Einsatz kommen.

Gefahr beim Einstecken!

HDMI soll "Hotplug-fähig" sein, also im laufenden Betrieb die Stecker zu verbinden und zu trennen erlauben. stereoplays vielleicht wichtigster Tipp zu HDMI: Nur Geräte gleichen Massepotentials zusammenstecken, also Geräte, die in der gleichen Steckdose münden. Oder schaffen Sie eine Masseverbindung, etwa in Form eines ansonsten ungebrauchten Cinch-Kabels, parallel zu HDMI. Sonst besteht sehr wohl die Gefahr, die Eingangs-Chips des HDMI-Anschlusses zu töten.

