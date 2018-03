Das sollten Sie vor dem Start von Pokémon GO wissen

© Niantic / The Pokémon Company Nidoran ist eines der zahllosen Pokémon, die Spieler von Pokémon GO in der Augmented Reality einfangen müssen.

3. Was sollte man vor dem Spieleinstieg noch wissen?

Im Grunde ist Pokémon GO selbsterklärend. Einige Pokémon-Go-Tipps für Einsteiger haben unsere Kollegen vom PC Magazin bereits zusammengestellt.

Zu bemerken ist vorab nur, dass das Spiel Standortdaten sammelt und übermittelt, die von Niantic thereotisch ausgewertet oder an Dritte weitergegeben werden können. In den Spiel-AGB behält sich der Anbieter so zum Beispiel die Weitergabe an Ermittlungsbehörden ausdrücklich vor. Wer hier Datenschutzbedenken hat, sollte lieber gar nicht erst in die Pokémon-Welt eintreten.

Lesetipp: Pokémon GO - Update beschränkt Zugriffsrechte

Außerdem verbraucht Pokémon GO im Dauerbetrieb viel Energie, sodass der Smartphone-Akku recht schnell erschöpft sein kann. Erfahrene Ingress-Spieler setzen daher seit Jahren auf Powerbanks, die Strom zum Nachladen liefern.

Pokémon GO: Pikachu als Starter-Pokémon Quelle: PC Magazin Anleitung: So können Sie gleich zum Start von Pokémon GO die beliebteste Figur einfangen

Pokémon GO: Pikachu-Evolution Quelle: Niantec / The Pokémon Company So entwickelt sich Pikachu im Spiel Pokémon GO.

