Millionen Menschen spielen Pokémon GO, noch mehr reden darüber. Doch was steckt dahinter? Was ist eigentlich Pokémon? Wieso löst die Spiele-App weltweit einen solchen Hype aus? Allen absoluten Poké-Neulingen erklären wir die wichtigsten Hintergründe.

© Niantic Pokémon GO: Das Smartphone-Spiel mit den bekannten Nintendo-Figuren hat einen echten Hype ausgelöst.

Seit wenigen Tagen gibt es in den Medien kaum ein anderes Technikthema: Pokémon GO ist in aller Munde. Allerorten jagen Menschen virtuelle Tierchen mit dem Smartphone. Doch was hat es damit eigentlich auf sich? In unserem Kurzratgeber für alle absoluten Neulinge, erklären wir die Grundlagen.

1. Was ist Pokémon GO?

Pokémon GO ist ein ortsbasiertes Augmented-Reality-Spiel der Firma Niantic, einer ehemaligen Google-Tochter. Das Spiel wird als App auf dem Smartphone installiert. Bislang gibt es Pokémon GO für Geräte mit Android-Betriebssystem und für das mit iOS laufende iPhone von Apple.

Pokémon GO (Test) basiert in den Grundzügen auf dem Niantic-Spiel Ingress. Der Spieler muss sich in der echten Welt an bestimmte Orte begeben, um in einer virtuellen Welt Dinge zu entdecken. Als Grundlage der Spielwelt dient also die echte Topografie, die um virtuelle Objekte angereichert (englisch: augmented) wird. Dank GPS-Daten und einer Internetverbindung (über WLAN oder Mobilfunk) weiß das Spiel jederzeit, wo sich das Smartphone gerade befindet, und kann den Standort auf einer Karte anzeigen.

Ziel des Spiels ist es, kleine Wesen zu finden, einzusammeln und zu trainieren. Das sind die namensgebenden "Pokémon" (abgeleitet von "pocket monsters", also Hosentaschen-Monster).

Neben den Pokémon finden sich auf der Karte auch PokéStops. Das sind Orte, an denen die Spieler Pokébälle erhalten, die sie zum Einfangen der Pokémon benötigen. Außerdem verstecken sich dort mitunter Pokémon-Eier, die nach dem Einsammeln durch das Zurücklegen unterschiedlich weiter Strecken ausgebrütet werden können. Die Spieler müssen sich also stets mit ihrem Smartphone bewegen, um Fortschritte zu machen und ein "Level" aufzusteigen.

Weitere Kartenorte sind die Arenen. Dort können Spieler ab Level 5 ihre Pokémon gegeneinander in Kämpfen antreten lassen. Ab Level 5 ist es außerdem möglich, sich einem von drei Teams anzuschließen (Intuition, Weisheit, Wagemut). Die darin vereinten Mitspieler aus aller Welt könnten dann in Zukunft - dem Beispiel von Ingress folgend - zusammen Punkte für einen gemeinsamen Ranglistenplatz ihres Teams erspielen. Vorerst kommt die Wahl des Teams jedoch nur bei den Arena-Kämpfen zum Tragen, eine Bestenliste zeigt Pokémon GO noch nicht.

Auch ein festes Spielende gibt es nicht, die fortwährende Motivation ergibt sich aus dem steten Level-Aufstieg der eigenen Spielfigur, dem Finden und der Weiterentwicklung immer neuer Pokémon sowie dem Gewinnen von einzelnen Kampfrunden in der Arena.

Pokémon GO: Arena-Kampf Quelle: Niantec / The Pokémon Company Das passiert beim Kampf in der Arena im Spiel Pokémon GO.

Pokémon GO gehört zu den Free-to-play-Spielen. Das bedeutet, dass der Download der App kostenlos ist und ohne Geldeinsatz sofort mitgespielt werden kann. Allerdings gibt es In-App-Käufe. Wer echtes Geld investiert, kann Erweiterungen erwerben, die das Spiel schneller und komfortabler machen.

Zukünftig wird sich das Spiel auch über Werbung finanzieren, z.B. durch von bekannten Marken gesponserte PokéStops und Pokémon-GO-Arenen.

