Was ist zu tun?

Einen sicherheitstechnischen Neuaufschlag dürfte zudem der DECT-Nachfolger CAT-iq bringen, der so neu ist, dass es bis dato kaum Geräte gibt und die bereits vorhandenen Modelle in der Regel per Firmware-Update änderbar sind, sodass die Hersteller hier leicht nachbessern können.

Anzeige

© Foto: Weka Media Publishing Wolfgang Boos, connect-Redakteur

Die Vorreiterrolle in Sachen Verschlüsselung nimmt aktuell AVM ein: Die Berliner TK-Schmiede hat für ihre FritzBoxen mit integrierter DECT-Basis bereits reagiert und bietet Kunden, die das hauseigene Mobilteil MT-D benutzen, die Option an, dass Mobilteil und Basis nur dann eine Verbindung aufbauen dürfen, wenn diese verschlüsselt ist.

Auch warnt AVM seine Kunden bei Aktivierung des so genannten Repeater-Modus, der die Reichweite so vergrößert, dass die Verschlüsselung in diesem Fall aus technischen Gründen außer Kraft gesetzt wird.

Weiteres Plus: Auf der Benutzeroberfläche der FritzBox findet man unter "DECT/DECT-Monitor" eine Anzeige, die darüber informiert, ob das aktuelle Gespräch auch wirklich verschlüsselt abläuft.

Fazit: Keine Panik, trotzdem Vorsicht

Wie gesagt: Auch wenn Sie ein Gerät haben, das Gespräche nicht verschlüsselt, besteht kein Grund zur Panik. Das Abhören von DECT ist sehr aufwendig - Sie müssten also gezielt im Visier stehen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich ab sofort bei jedem connect-DECT-Schnurlostelefontest informieren, ob sich der Hersteller um Ihre Sicherheit kümmert.

Anzeige

Mehr zum Thema Richtig verbunden Festnetztest: 8 Provider im Härtetest Surfen im Netz, Telefonieren über Festnetz und mobil - Deutschlands größter Festnetztest zeigt, bei welchem Provider dies am besten gelingt.

Kaufberatung Wie finde ich die richtige Telefonanlage? Sie suchen eine Telefonanlage für ihr Unternehmen oder für zu Hause? connect verschafft Ihnen den Überblick über das Angebot und zeigt, worauf Sie bei… Top 10 DECT-Telefone Die besten DECT-Telefone bis 50 Euro Wir stellen die zehn besten Schnurlostelefone vor, die weniger als 50 Euro kosten. Die Kandidaten: Allesamt Markenware, die im connect-Test mit der…

DECT-Telefone Die beliebtesten DECTs bis 100 Euro Wir zeigen die acht beliebtesten DECT-Telefone. Dabei dominieren mit Gigaset und AVM zwei Hersteller das Geschehen. Ratgeber DECT: Mit Eco-Mode Strahlung reduzieren Der Eco-Mode sorgt dafür, dass die Basisstation des DECT-Telefons nicht funkt, wenn gar nicht telefoniert wird.