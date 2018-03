Sie suchen bestimmte Stichworte oder eine ganze Wortgruppe auf einer Website? So einfach funktioniert die Suchfunktion im mobilen Apple-Browser!

© connect, Screenshot aus iOS 11 Auch im mobilen Safari-Browser von Apple lassen sich gezielt Wörter auf einer Webseite suchen.

Sie möchten auf die Schnelle ein bestimmtes Wort, eine Wortgruppe oder gar einen vollständigen Satz auf einer Webseite wiederfinden, ohne die ganze Seite noch einmal gründlich durchlesen zu müssen? Auch auf dem iPhone oder iPad ist das kein Problem! Die mobile Version des Apple-Browsers Safari erlaubt das Durchsuchen einer jeden Internetseite nach Stichworten - und so funktioniert's:

Rufen Sie die zu durchsuchende Website in Safari auf. Tippen Sie nun in die Adresszeile oben und geben Sie an Stelle der URL den gewünschten Suchbegriff oder die gesamte Wortgruppe ein, die Sie finden wollen.

Der Browser schlägt Ihnen daraufhin eine thematisch passende Internetseite vor und bietet an, den Begriff bei Google zu suchen. Unter diesen beiden Funktionen findet sich zudem eine dritte Such-Option: "Auf dieser Seite". In Klammern sehen Sie dahinter bereits, ob und wie oft der gesuchte Begriff auf der aktuell geöffneten Webseite gefunden wurde.

iOS-Kurztipp: Webseite durchsuchen im Safari-Browser Quelle: connect Wir erklären, wie Sie im Safari-Browser auf dem iPad oder iPhone eine Webseite gezielt nach einem bestimmten Begriff durchsuchen können.

Durch Tippen auf den Suchbefehl gelangen Sie wieder zurück ins Browsertab mit der Webseite, auf der nun sämtliche Funde des Suchbegriffs gelb hervorgehoben sind. Außerdem ist am unteren Bildschirmrand die erweitere Suchfunktion eingeblendet. Mittels Aufwärts- und Abwärts-Pfeil können Sie von einer Fundstelle zur nächsten springen.

Im Anleitungsvideo führen wir die Website-Suche im Safari-Browser beispielhaft vor.

Eine weitere - allerdings eher umständliche - Möglichkeit, um auf dem iPad oder iPhone auf einer Webseite nach einem Begriff zu suchen, versteckt sich im Teilen-Menü des Browsers.

Wenn Sie sich auf der zu durchsuchenden Internetseite befinden, können Sie ganz unten auf das "Weiterleiten"-Symbol klicken (ein Viereck mit einem Pfeil nach oben). Im Menü, das sich sogleich öffnet, findet sich neben "Kopieren", "Drucken", "Lesezeichen" und vielen anderen Befehlen auch der Punkt "Auf der Seite suchen". Ein Tipp auf dieses Symbol öffnet wiederum die oben beschriebene Suchfunktion am unteren Rand des Browsertabs.

