Microsoft setzt bei Smartphones mit Windows-Betriebssystem so konsequent wie kein anderer Anbieter auf den Abgleich über die Cloud. Unterstützt werden dabei aber auch Google Cloud oder iCloud - was den Systemwechsel einfach macht.

Sie möchten auf ein Windows Phone wechseln? Vor dem Umstieg von Android oder iOS zum Microsoft-Betriebssystem sollten Sie folgendes über das Windows für Smartphones wissen: Windows-Phone-Anwender schätzen an dem OS besonders die enge Integration ihres Smartphone-Systems mit Windows auf Desktop-Rechnern und in Firmennetzwerken. Außerdem gibt es keine Mobiltelefon-Plattform, die so konsequent auf die Cloud ausgelegt ist wie die von Microsoft. Das hat allerdings auch die Konsequenz, dass das Microsoft-Smartphone-System schon seit Version 7 keinerlei Möglichkeit zur lokalen Synchronisation mehr bietet – weder per Datenkabel noch per WLAN.

Windows Phone braucht zum Abgleich und somit auch zum Umzug beziehungsweise Import von Kontakten, Kalendern, Aufgabenlisten und anderen Daten auf jeden Fall die Microsoft Cloud. So strikt der Software-Gigant aus Redmond bei der technischen Auslegung ist, so unsicher scheint er sich bei der Namensgebung dafür zu sein: Aktuell heißt der hauseigene Cloud-Dienst „Outlook.com“, zuvor trug er die Namen Hotmail, Windows.com oder Windows Live – technisch steckt dahinter aber immer dasselbe Angebot, abgesehen von kleineren Veränderungen und Verbesserungen.

© Weka/ Archiv Hauptsache Cloud: Windows Phone 8.1 unterstützt Cloud-Konten vieler Anbieter.

Viele Wege führen über die Cloud

Je nachdem, welche Cloud-Dienste Sie verwenden wollen, können Sie in Ihrem Windows Phone entsprechende Accounts unter „Einstellungen/E-Mail-Konten + andere/Konto hinzufügen“ anlegen. Hier unterstützen aktuelle Windows-Phone-Versionen unter anderem Google- und iCloud-Konten. Umsteiger von Android oder iOS, die ihre bisherigen Cloud-Konten weiter nutzen wollen, können die dort abgelegten Daten so auf ihrem Windows Phone anzeigen und bearbeiten.

Wer dafür lieber Outlook.com nutzen will, hat zwei Möglichkeiten: Man kann die Daten über die Weboberfläche des Microsoft-Dienstes als PST- oder CSV-Datei (Kontakte) oder ICS-Datei (Kalender) importieren. Oder man richtet in Microsoft Outlook ab Version 2010 sein Outlook.com-Konto ein und synchronisiert die lokalen Inhalte so mit der Microsoft-Cloud. Wenn Sie dasselbe Cloud-Konto dann auch auf Ihrem Windows Phone angelegt haben, wandern alle dort abgelegten Daten automatisch aufs Smartphone.

Bei Bedarf lässt sich dieses Prinzip aber auch ganz ohne Zuhilfenahme eines Rechners nutzen: Wenn Sie auf einem noch vorhandenen iPhone ein Outlook.com-Konto einrichten, können Sie alle im iPhone gespeicherten Kontakte und Kalender auf diese Weise in die Microsoft Cloud hochladen. Wenn Sie von Android auf Windows Phone umsteigen, können Sie einen ähnlichen Weg einschlagen, indem Sie Ihr Outlook.com-Konto auf dem Android-Gerät als Exchange-ActiveSync-Account einrichten.

Multimedia-Daten dürfen per Kabel reisen

Die einzige Ausnahme von der strengen Cloud-Fixierung ist das Überspielen von Multimedia-Dateien. Da Fotos, Videos und Musik für den Transport über Outlook.com oft doch zu groß sind, lassen sie sich per USB-Kabel vom PC auf das Microsoft-Phone überspielen. Unter Windows 7 und Windows 8 bietet Microsoft dafür die „Windows Phone Desktop App“, beim neuen Windows 10 zählt der dafür zuständige „Begleiter für Telefon“ bereits zum Lieferumfang. Auf Macs steht diese Option allerdings nicht zur Verfügung: Das dafür früher erhältliche Gratis-Tool „Windows Phone for Mac“ bietet Microsoft leider nicht mehr an.

