Das Problem bei der WG-Suche: Durch eine Vielzahl von zu verschickenden sowie eingehenden Anschreiben ist die Suche von WGs bzw. Mitbewohnern sehr zeitaufwendig und oft erfolglos.

Die Lösung von WeeGee!:

passende Kandidaten auf Basis individueller Merkmale und Suchkriterien

auf Basis individueller Merkmale und Suchkriterien spontane Entscheidung durch einfachen Wisch auf dem Smartphone

durch einfachen Wisch auf dem Smartphone Kontakt-Möglichkeit erst bei gegenseitiger Sympathie

Die Vorteile:

Vereinfachung : WeeGee! vereinfacht und beschleunigt die Kontaktaufnahme sowie das Kennenlernen in der WG-Suche

: WeeGee! vereinfacht und beschleunigt die Kontaktaufnahme sowie das Kennenlernen in der WG-Suche Effizienz : WeeGee! ermöglicht eine frühe Selektion von WGs und potentiellen Mitbewohnern, um so die massenhaften Bewerbungen auf wirklich erfolgsversprechende zu reduzieren

: WeeGee! ermöglicht eine frühe Selektion von WGs und potentiellen Mitbewohnern, um so die massenhaften Bewerbungen auf wirklich erfolgsversprechende zu reduzieren Unterhaltung: Durch das Matching sowie die Freude bei einem erfolgreichen Match gestaltet WeeGee! die Suche deutlich unterhaltsamer und interaktiver

Durch einen einfachen Klick oder Wisch auf dem Smartphone kann die WG bzw. der WG-Suchende dann spontan entscheiden, ob der jeweilige Gegenüber sympathisch erscheint. Haben sich beide Seiten füreinander entschieden, stellen wir Kontakt her. Die WG-Suche wird so deutlich vereinfacht sowie erheblich beschleunigt, da die vielen Anschreiben entfallen und man sich schon früh auf wirklich erfolgsversprechende Kontakte fokussieren kann.

Das Ziel der App ist es, die Suche und Kontaktaufnahme nach einem Mitbewohner zu vereinfachen bzw. zu beschleunigen.



Immobilien- und WG- Portale wie "www.WG-gesucht.de" bieten zwar eine klassische Mitbewohner- und WG-Suche - allerdings ohne Matching und die Sympathie-basierte Kontaktmöglichkeit. WeeGee! vereint alle Funktionen, um den perfekten Mitbewohner zu finden.

Die Zielgruppe stellen alle Personen in Deutschland dar, die in Städten mit hohem Studentenanteil und dort in einer WG wohnen bzw. wohnen möchten.

Die Profil-Eingabe erfolgt bei der Anmeldung, bei der neben der klassischen Registrierung auch ein Facebook-Login möglich ist. Nach dem Einrichten des Profils werden auf Basis der individuellen Merkmale und Suchkriterien passende WGs bzw. WG-Suchende vorgestellt, wobei zunächst nur das Kurz-Profil angezeigt wird. Bei Interesse kann geliked werden. Liken beide Seiten, entsteht ein Match - das vollständige Profil wird ersichtlich und der Kontakt wird hergestellt, indem man miteinander chatten kann.

