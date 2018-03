Die besten Weihnachts-Songs zur Heimfahrt

Job, Beziehungen, Studium: Immer mehr Menschen leben fern ihrer Freunde und Verwandten, die sie dann an Weihnachten besuchen. Mit diesen Songs steigern Sie die Freude am Heimfahren. Dieser Ratgeber berührt alle Sinne - inklusive dem 7.

© determined - Fotolia.com "Driving home for Christmas": Ob im Auto oder Zug - mit der richtigen Musik stimmen Sie sich perfekt auf den Heiligabend ein.

Wir stellen Weihnachts-Hits fürs Auto oder die Bahnfahrt nach Hause zu den Liebem vor: Alle Jahre wieder: Millionen von Menschen, die sich fernab ihrer Heimatstadt eine Existenz aufgebaut haben, nutzen die Ruhe der Festtage zum Besuch bei ihren Verwandten und Freunden. Ganz gleich, ob Sie mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug nachhause reisen, mit diesen zehn Songs steigern Sie die Vorfreude um ein Vielfaches.

Galerie Driving home for Christmas Die besten Hits zur Heimfahrt an Weihnachten Driving home for Christmas: Ob im Auto, Flugzeug oder Zug - mit diesen Weihnachts-Songs stimmen Sie sich perfekt auf den Heiligabend ein.

Hier noch ein paar Tipps von unserem Tester für die sichere, vor allem auch unterhaltsame Heimfahrt an Weihnachten. Wichtig ist, dass Sie alles minutiös voraus planen. Glücklicherweise gibt es heute Apps, um sich sehr präzise vor Fahrtantritt über die Wetterlage zu informieren. Schließlich möchte niemand morgens aufwachen und feststellen, sein Auto ist unter Schneemassen begraben. Was darüber hinaus ganz wichtig ist, sind passend zusammengestellte Playlists mit ein paar weihnachtlichen Liedern.

Snowbound

© Stefan Schickedanz Zu weiß gebadet: Jetzt ist buddeln angesagt. Zur Untermalung empfehlen wir "Snowbound" von Genesis. Stellen Sie sich einfach vor, Sie bauen einen Schneemann.

Wenn es Ihnen aber nun doch passiert, dass sie ihr Auto unter Schneemassen begraben vorfinden, haben sie wenigstens noch ihre Playlists mit den Weihnachtsliedern. Voraussetzung: Sie dürfen ihre Musik niemals im Fahrzeug zurücklassen. Nun können Sie sich erst einmal die Ohrhörer einführen und beim Freischaufeln an der frischen Luft wenigstens eine zünftige musikalische Untermalung genießen.

Baby, it's cold outside

© Stefan Schickedanz Überraschung: Dieser Wagen ist nicht etwa vor lauter Kälte geschrumpft, er war schon vorher Mini. Welcher Titel könnte ihre Situation in diesem Moment besser beschreiben, als "Baby, It's Cold Outside" von Dean Martin?

In Situationen wie auf dem Foto, gilt es, die Ruhe zu bewahren. Ganz wichtig ist es, dass sie nicht das falsche Auto ausbuddeln, und danach noch einmal von vorne beginnen müssen - womöglich mit steif gefrorenen Fingern. Falls es doch dazu kommen sollte, profitieren Sie von einer langen Playlist.

In Härtefällen könnte sich unsere Top-Ten als nicht ausreichend erweisen. Es sei denn, Sie haben beim Ausgraben in klirrender Kälte wirklich noch den Nerv für Bachs Weihnachtsoratorium. Denken Sie also an eine Reserve-Playlist. Trotz aller Mühe beim Buddeln gibt es Fälle wie diesen, wo Sie ohne fremde Hilfe auch mit dem frei geschaufelten Auto nicht weiterkommen.

Jesus, take the Wheel

© Stefan Schickedanz Snow-Effekt: Das weiße Dach steht dem Cabrio gut. Die Niederquerschnittsreifen erst recht, sofern sie - anders als in diesem Fall - ein Winterprofil haben. Falls nicht, sollten Sie unbedingt "Jesus, Take the Wheel" von Carrie Underwood mitsingen.

Wichtig ist es jetzt, nicht nur die richtigen Reifen drauf zu haben, worauf wir in diesem Fall der Spannung halber verzichtet haben (bitte nicht nachmachen, dieser Versuch wurde von einem verkappten Stuntman durchgeführt - zu einer Zeit, als es noch keine Winterreifenpflicht gab). Solange der Schnee noch kniehoch auf der Straße liegt, geht auch mit M+S-Reifen gar nichts. Am besten gehen Sie jetzt nochmal rauf, rufen den Schneeflug und erfreuen sich bei einem Kaffee über die zehn besten Weihnachtslieder, die wir je gehört haben.

Let it snow!

© Archiv Weiße Weihnacht: Nun steht der Heimfahrt nichts mehr im Wege. Und wenn Sie die richtige Musik an Bord haben, kann die Bescherung kaum schöner werden. Während der Schneepflug die weiße Pracht ein zweites Mal herunterrieseln lässt, hören Sie "Let It Snow!" in der Version von Vaughn Monroe, die am Ende von "Stirb langsam 2" ertönt. Sagen Sie sich einfach, dass sich Bruce Willis garantiert nicht von etwas Schnee davon abhalten ließe, mit seiner Familie Weihnachten zu feiern.

Sollte nach dem Kaffee die Scheibe ihres Wagens vereist sein, können Sie sich glücklich schätzen, wenn sie noch ein nostalgisches Kassetten-Laufwerk im Auto haben. Natürlich ist der iPod schick, hip und praktisch. Doch für eines ist der digitale Entertainer mit seinen runden Kanten völlig ungeeignet: Eiskratzen! Deshalb sollten Apple-Afficionados unbedingt in der Winterzeit an den Eisschaber denken. Währenddessen können sich unverbesserliche Cassetten-Freaks schon mal mit einer Tape-Hülle behelfen.

Rudolph, the red-nosed Reindeer

© Stefan Schickedanz Vergessen Sie MP3! Mit Ihrem iPhone oder iPod können Sie so ziemlich alles, aber bestimmt nicht Eiskratzen. Sollten Sie noch ein paar alte Cassettenhüllen an Bord haben, leisten diese im Notfall gute Dienste. Analog bleibt eben analog. Am besten hören Sie dazu "Rudolph, The Red-Nosed Reindeer" von Frank Sinatra, denn dabei holen Sie sich garantiert nicht nur kalte Finger, sondern auch eine rote Nase wie Rudolf, das Rentier.

