Wettbewerb um die beste Business-Applikation Interview mit Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft bei Vodafone D

© connect,Vodafone Vodafone Innovation Days

Einmal im Jahr lüftet Vodafone Geheimnisse seines Test & Innovation Centers in Düsseldorf. Dann kommen Fachleute und Presse zusammen, um sich von den führenden VodafoneMachern und geladenen BranchenKoryphäen einen Einblick in die Zukunft der Telekommunikation geben zu lassen. Für Vodafone sind die Innovation Days die Gelegenheit, die eigenen Ideen in die Welt zu tragen - aber auch ein willkommener Anlass zur Diskussion bietet sich hier.

Denn die Mischung aus führenden VodafoneMitarbeitern, geladenen Geschäftskunden und Journalisten sorgt für unterschiedlichste Sichtweisen aufs Thema. Wobei sich die Veranstaltung nicht auf Vorträge beschränkt: In einem großen Präsentationsraum demonstrieren Vodafone und ausgezeichnete Unternehmen aktuelle Mobilfunktechnik. Von LTE über Near Field Communication bis zur intelligenten Verkehrssteuerung über anonym ausgewertete Handydaten war in Düsseldorf immer genau das zu sehen, worüber die Branche gerade sprach.

Vodafone Application Award

© Quelle: connect Vodafone-Deutschland-CTO Hartmut Kremling, die Preisträger 2009 und Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone Deutschland (v.l.n.r.).

Das wird auch in Zukunft so bleiben, schließlich lobt Vodafone seit 2008 den Application Award aus, der die Entwickler intelligenter Mobilfunkanwendungen gleich reihenweise nach Düsseldorf lockt. Teilnahmeberechtigt sind alle Systemhäuser, die eine Anwendung für Geschäftskunden ins Rennen schicken können, die Sprach oder Datendienste per Mobilfunk oder Festnetz nutzt. Dabei gibt es drei Kategorien, in denen Vodafone Preise auslobt: Die beste M2M-Lösung wird unter Anwendungen ausgelobt, die der Kommunikation zwischen zwei Maschinen dienen. Als beste Branchenlösung können Applikationen ins Rennen gehen, die dem Kunden nachweislich wirtschaftlichen Nutzen bringen. Um den Titel "Größte Innovation" schließlich ringen Anwendungen, die gerade eingeführt wurden oder deren Markteintritt konkret in Planung ist. Jede Lösung kann natürlich nur in einer Kategorie an den Start gehen.

Auch Sie können teilnehmen

Für Bewerbungen in Form einer maximal dreiseitigen Präsentation steht unter der Adresse http://applicationaward.vodafone.de eine Internetseite zur Verfügung. Die Dateigröße sollte dabei unter 5 MB bleiben, die Schriftgröße ist auf minimal 12 Punkte festgelegt.

Aktion verlängert !

Einsendeschluss ist der 30. September 2010. Die Anwendungen werden zunächst anhand eines festen Kriterienkataloges von einem aus den Bereichen Kommunikation, Technik und Vertrieb kommenden Expertengremium bewertet. Unter den drei Finalisten jeder Kategorie dürfen dann die Leser auf www.connect.de die Sieger bestimmen. Letztere freuen sich über ein Preisgeld von je 5000 Euro, zusätzlich wird ihre Lösung im Vodafone-Showroom in Düsseldorf sechs Monate lang präsentiert.

Parallel zum Vodafone Application Award wird der Vodafone Business Ideenpreis ausgelobt. Und hier sind Sie, liebe Leser, gefragt: Nennen Sie uns über http://applicationaward.vodafone.de Ihre Ideen zu einer Business-Innovation, die die Möglichkeiten moderner Telekommunikation im geschäftlichen Umfeld nutzt. Wer sich um den Preis bewerben will, skizziert kurz den Einsatz seiner BusinessIdee und verdeutlicht, wo der Vorteil für den Anwender liegt.

Ein kleines Lastenheft, das knapp und grob die nötigen Eigenschaften der Idee und ihres Umfelds beschreibt, sollte die Bewerbung ergänzen. Die Bewerbung sollte inklusive Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Teilnehmers nicht mehr als ein DIN-A4-Blatt in Anspruch nehmen, alternativ sind drei Präsentationsseiten möglich. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seiner Idee einverstanden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner ist mit einer Begleitperson zu den Innovation Days am 10. November 2010 eingeladen und kann dabei auch Demos des Vodafone Test & Innovation Center besichtigen. Die Kosten für die Bahnfahrt innerhalb Deutschlands und das Hotel übernimmt Vodafone.

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme!

