WhatsApp Account löschen - so geht's

Mit wenigen Handgriffen sagen Sie WhatsApp "Auf Wiedersehen". Die dazu notwendige Funktion ist in der App selbst schon vorhanden. Wir erklären, wie Sie den WhatsApp-Account löschen - mit und ohne Handy / SIM.

Die Funktion, um den Whatsapp Account zu löschen, ist in die App integriert.

Durch Löschen Ihres WhatsApp Accounts verschwinden Sie aus den Kontakt-Listen Ihrer Freunde, aus allen Gruppen und auch der Nachrichtenverlauf wird von Ihrem Handy gelöscht. Auch etwaige Google-Drive-Backups werden gelöscht.

WICHTIG: Das Löschen des WhatsApp-Kontos lässt sich nicht rückgängig machen. Sie können allerdings ein neues Konto einrichten, indem Sie Ihre Nummer erneut in die App eintragen und verifizieren.

Account löschen mit der WhatsApp-App

Am einfachsten gelingt das Löschen direkt vom Handy aus. Starten Sie WhatsApp, öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf "Account". Dann gehen Sie auf "Account löschen" und geben Ihre Telefonnummer im internationalen Format ein. Aus einer deutschen Mobilfunknummer wie 0170 12345678 wird international +49 170 12345678.

Das heißt, dass Sie einfach die führende Null durch "+49" ersetzen. Nachdem Sie "Meinen Account löschen" angetippt haben, wird die Löschung wirksam.

Account löschen via Support

Das Löschen aus der App heraus klappt nur, wenn dort noch die mit dem entsprechenden Konto verknüpfte Rufnummer in WhatsApp hinterlegt ist. Ist das nicht mehr der Fall, bleibt als Ausweg eine Mail an den Support. Diese enthält den Betreff "Verloren/Gestohlen: Bitte deaktiviert meinen Account". Im Nachrichtentext hinterlegen Sie Ihre Handy-Nummer, wiederum im internationalen Format (siehe oben). So können Sie Ihr Whatsapp-Konto auch ohne Handy oder ohne SIM-Karte löschen.

WhatsApp-Tipp: Speicherplatz sparen Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Wer über WhatsApp viele Bilder und Videos empfängt, sollte überlegen, ob wirklich all diese Daten stets automatisch auf dem Smartphone abgespeichert werden sollen. Insbesondere wenn der Speicherplatz begrenzt ist, empfiehlt sich eine entsprechende Änderung der WhatsApp-Einstellungen.

