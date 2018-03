Handy weg?

Was passiert mit WhatsApp, wenn das Handy verloren geht oder gestohlen wurde? Wir zeigen, wie Sie den WhatsApp-Account sperren können.

Am schnellsten und sichersten ist es, wenn Sie Ihre SIM-Karte beim Mobilfunkanbieter sperren lassen und eine E-Mail an support@whatsapp.com schicken. Damit WhatsApp sie schnell und automatisch bearbeiten kann, muss die E-Mail zwei Anforderungen genügen:

1. Die E-Mail hat den Betreff "Verloren/Gestohlen: Bitte deaktiviert meinen Account".

2. Die Nachricht muss die mit Ihrem Handy verbundene Telefonnummer enthalten, im internationalen Format. Aus einer deutschen Mobilfunknummer wie

0170 12345678

wird international

+49 170 12345678

Das heißt, dass Sie einfach die führende Null durch "+49" ersetzen.

Das passiert mit einem deaktivierten WhatsApp-Konto

Durch die Deaktivierung wird Ihr WhatsApp-Konto nicht endgültig gelöscht. Ihr Name erscheint weiterhin in WhatsApp bei Ihren Freunden und Kollegen. Für Sie eingehende Nachrichten werden bis zu 30 Tage lang aufgehoben. Aktivieren Sie Ihre Rufnummer in diesem Zeitraum auf einem anderen Handy, werden diese Nachrichten dorthin zugestellt. Eine Wiederherstellung früherer Nachrichten ist auf diese Weise aber nicht möglich - dafür benötigen Sie ein WhatsApp-Backup. Erst nach 30 Tagen löscht WhatsApp deaktivierte Konten.

Bequemer mit neuer SIM-Karte

Der Umweg über die Support-E-Mail wird überflüssig, wenn Sie sich rasch eine neue SIM-Karte mit der selben Rufnummer beschaffen. Am schnellsten geht das mit einem Besuch im Geschäft des Mobilfunkanbieters. Legen Sie die SIM-Karte in Ihr neues Handy ein und aktivieren Sie WhatsApp neu. Dadurch wird die Aktivierung auf dem alten Handy aufgehoben, denn WhatsApp kann immer nur auf einem Gerät aktiv sein. Damit eine Reaktivierung auf dem alten Handy nicht mehr möglich ist, muss die alte SIM-Karte gesperrt werden. Aber das passiert für gewöhnlich ohnehin, wenn Sie die neue Karte beantragen.

