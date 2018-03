Whatsapp Anleitung: Erste Schritte und Tipps für Einsteiger

Unsere Anleitung für alle Whatsapp-Neulinge erklärt die wichtigsten Funktionen in fünf Schritten - von der Einrichtung bis zum Telefonat.

© Whatsapp Whatsapp: Der Messenger gehört mittlerweile zu den beliebtesten Kommunikationstools der Welt.



Mit dem Messenger Whatsapp können Sie komfortabel und einfach in Einzel- und Gruppenchats kommunizieren. Auch Anrufe sind möglich. In unserer Anleitung für Einsteiger erklären wir die wichtigsten Funktionen in sechs Schritten.

1. Whatsapp einrichten

Laden und installieren Sie Whatsapp auf Ihrem Smartphone (über Play Store für Android oder App-Store für iPhone). Beim Anmelden wird Ihre Telefonnummer geprüft. Anschließend können Sie Nachrichten an Freunde oder Verwandte schicken, die ebenfalls WhatsApp nutzen. Dazu prüft die App Ihre Kontakte.

2. Text verschicken

Wollen Sie eine Nachricht verschicken, tippen Sie in WhatsApp auf "Chats" und anschließend auf das "Nachrichten"-Icon, das oben oder unten rechts angezeigt wird, um einen neuen Chat zu starten. Jetzt sehen Sie eine Liste Ihrer Kontakte, die WhatsApp nutzen. Tippen Sie auf den Namen und ein neuer Chat öffnet sich. Geben Sie Ihren Text ein und tippen Sie dann auf "Nachricht senden".

© Screenshot WEKA /smartWoman Whatsapp Textnachrichten haben für viele Nutzer die SMS abgelöst.

Tipp: Achten Sie beim Tippen auf die automatische Wortkorrektur; da kann es schon mal lustige Überraschungen geben.

3. Sprachnachricht verschicken

Sie haben keine Lust, längere Nachrichten mühsam einzutippen? Schicken Sie einfach eine Sprachnachricht. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und öffnen Sie den Chat. Statt den Text unten einzugeben, tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol rechts neben dem Feld für die Texteingabe. Halten Sie den Knopf gedrückt, und diktieren Sie Ihren Text.

Auf "Senden" müssen Sie nicht drücken, die Nachricht wird automatisch verschickt. Passt die Nachricht doch nicht, wischen Sie nach links, um den Vorgang abzubrechen.

© Screenshot WEKA / smartWoman Mit Sprachnachrichten können Sie schnell längere Texte übermitteln.

Tipp: Um eine empfangene Sprachnachricht anzuhören, tippen Sie den Abspielknopf und halten das Smartphone ans Ohr (oder Sie nutzen Ihr Headset).

4. Telefonieren mit WhatsApp

Wenn Sie auf Reisen im Ausland unterwegs sind, können Sie mit Freunden oder Verwandten per WhatsApp kostenlos telefonieren. Da das Telefonat dabei über WLAN (bzw. Datenverbindung per Mobilfunk) läuft, sollten Sie sicherstellen, dass Sie (und Ihr Gegenpart) mit einem WLAN verbunden sind.

Öffnen Sie per Tipp auf "Chat" zunächst den Chat mit der gewünschten Person. Tippen Sie in der Leiste oben neben dem Profilbild Ihres Chatpartners auf das Symbol mit dem Telefonhörer. Die Verbindung wird hergestellt. Um Kosten für den Mobilfunk zu vermeiden, sollten Sie ein WLAN nutzen.

© Screenshot WEKA / smartWoman Ein Telefonat starten Sie in Whatsapp über den Telefonhörer-Icon oben rechts.

Tipp: Ist Ihr WhatsApp geschlossen und Sie erhalten einen Anruf, wird eine Benachrichtigung angezeigt; diese Option müssen Sie entsprechend in den App- Einstellungen einrichten.

5. Fotos verschicken

Wenn Sie Ihren Freunden daheim die Höhepunkte Ihrer Reise nicht vorenthalten möchten, schicken Sie ihnen die am besten gelungenen Bilder per WhatsApp. Dabei können Sie sowohl bereits geschossene Bilder verschicken als auch Fotos, die Sie eigens zum Verschicken über WhatsApp knipsen. Welchen Weg Sie wählen, bleibt Ihnen und der Situation überlassen.

Um ein Bild zu verschicken, suchen Sie den Kontakt aus, an den Sie Fotos verschicken wollen. Wählen Sie "Foto od. Video aufnehmen" oder "Foto/Video Mediathek" und suchen Sie das Bild aus. Tippen Sie schließlich auf "Senden", wird das ausgesuchte Bild verschickt.

© Screenshot WEKA / smartWoman Fotos in Whatsapp verschicken: In der Bildunterschrift haben Sie nur begrent Platz für Text.

Tipp: Tippen Sie einen Text zu Ihrem Bild ein oder fügen Sie über das Pluszeichen weitere Fotos hinzu.

6. Chat-Hintergrundbild ändern

Wie Sie das Hintergrundbild von Whatsapp ändern können, zeigen wir Ihnen im folgenden Video:

WhatsApp-Tipp: Hintergrundbild des Chats verändern Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH WhatsApp sieht Euch zu langweilig aus? Das Standard-Hintergrundbild lässt sich ganz einfach gegen andere Farben und Motive austauschen. Wir zeigen, wie die Personalisierung funktioniert. Denn mit dem richtigen Hintergrund machen Einzel- und Gruppen-Chats in der Messenger-App noch mal so viel Spaß.

