WhatsApp: Backup auf dem iPhone

© Tim Kaufmann iPhone mit der iCloud verbinden und auf iCloud Drive tippen

Auf dem iPhone nutzt WhatsApp den Online-Speicher iCloud Drive für Backups. Das heißt, Sie benötigen dort ausreichend viel Speicherplatz und natürlich eine Apple-ID für den Zugriff.

Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr iPhone mit der iCloud verbunden ist. Öffnen Sie dazu die Einstellungen des iPhones und gehen Sie dann auf "iCloud". Wenn Sie dort Ihren Benutzernamen sehen und die Anzeige des freien Speicherplatzes, dann ist alles in Ordnung. Ansonsten zeigt Ihnen das iPhone, wie Sie sich registrieren können.

WhatsApp-Backup über iCloud Drive

Tippen Sie nun - immer noch in den iPhone-Einstellungen - auf "iCloud Drive". Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die Online-Festplatte für WhatsApp freigegeben ist. Über den Ein-/Aus-Schalter bei "Mobile Daten verwenden" haben Sie in der Hand, ob das WhatsApp-Backup auch abseits des WLANs in die Cloud übertragen und dabei das mobile Datenkontingent belasten darf.

© Tim Kaufmann Whatsapp Chat-Backup erstellen

Öffnen Sie anschließend WhatsApp und tippen Sie dort rechts unten auf "Einstellungen" sowie auf "Chats" und dann auf "Chat-Backup".

Hier sehen Sie nun, welche Backups WhatsApp auf dem iPhone bereits angefertigt hat. Durch Antippen von "Backup jetzt erstellen" können Sie eine sofortige Datensicherung erzwingen. Außerdem lässt sich der Rhythmus umstellen, in dem WhatsApp Backups anfertigt. Standardmäßig startet die Datensicherung wöchentlich.

Aktivieren Sie die Option "Inklusive Videos", wenn WhatsApp auch per Chat ausgetauschte Videos in Sicherheit bringen soll. Bedenken Sie dabei, dass Videos besonders viel Speicherplatz verbrauchen können. Angesichts von nur 5 Gigabyte Gratis-Speicher bei iCloud ist das nicht nur für das mobile Datentransfervolumen von Bedeutung.

© Tim Kaufmann Chat Backup erstellen

WhatsApp-Backup wiederherstellen mit dem iPhone

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone mit iCloud verbunden ist, so wie im Abschnitt "Backup erstellen mit dem iPhone" beschrieben. Installieren Sie WhatsApp aus dem AppStore und starten Sie die App. WhatsApp findet das Backup auf dem iCloud Drive automatisch und lotst Sie durch die Wiederherstellung. Wichtig: das funktioniert nur, wenn Sie für die Wiederherstellung dieselbe Rufnummer verwenden, unter der auch das Backup erstellt wurde.

