Facebook-Messenger und WhatsApp sind die Klassiker unter den Instant-Messengern: Hier trifft man alle Freunde an, muss jedoch Abstriche beim Datenschutz in Kauf nehmen. Wir geben Tipps für mehr Privatsphäre.​

Seit 2014 chattet man nicht mehr über Facebook, sondern über die separate Messenger-App. Statt der standardmäßig unverschlüsselten Konversationen wählt man besser eine verschlüsselte "Geheime Unterhaltung".

Das funktioniert entweder mit einer neuen Unterhaltung, in der man das Schloss in der Suchleiste aktiviert, oder man tippt in einer bestehenden Konversation auf das "i". Über die Einstellungen öffnet man dann einen sicheren Chat. Sprachnachrichten, Anrufe oder Gruppenchats sind so jedoch nicht möglich.​

Auch wenn man bei WhatsApp verschlüsselt chattet, der mögliche Datenaustausch mit Facebook hat einen Beigeschmack. Um die Privatsphäre besser zu schützen, empfehlen sich einige Anpassungen: Aktivieren Sie "Account/Sicherheit/ Sicherheits-Benachrichtigungen anzeigen" – so bekommen Sie mit, wenn sich eine Sicherheits-ID ändert. Unter "Account/Meine Account-Info teilen" können Sie untersagen, dass Daten an Facebook übermittelt werden. Unter „Account/ Datenschutz/Status/Nur teilen mit…“ lässt sich ein Personenkreis angeben, der den eigenen Status sehen kann. Die Verschlüsselung überprüft man, indem man im Chat auf den Namen des Partners tippt, dann „Verschlüsselung“ und „Code scannen“ wählt. Eine Zwei-Faktor-Verifizierung lässt sich unter „Account/Sicherheit/ Verifizierung in zwei Schritten“ einstellen. Das verhindert die Übernahme des Kontos durch Fremde.​



​WhatsApp



​Kosten ​gratis ​Serverstandort ​USA ​Anmeldung ​Mobilfunknummer ​Speicherung der Nachrichteninhalte beim Anbieter temporär ​Verschlüsselung der Daten auf dem Smartphone ​je nach Einstellung und System ​Adressbuch-Upload ​wird automatisch vorgenommen ​Verschlüsselung ​Ende-zu-Ende ​Authentizität​

​QR-Code/ Nummernabgleich ​Quellcode ​nicht einsehbar

WhatsApp-Tipp: Woran erkenne ich, dass ich blockiert wurde? Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH WhatsApp ermöglicht es seinen Nutzern, bestimmte Kontakte zu blockieren. Wir verraten Euch einen einfachen Trick, mit dem Ihr bei entsprechendem Verdacht herausfinden könnt, ob Ihr wirklich blockiert wurdet. In WhatsApp für Android ist die Vorgehensweise identisch.

© connect Geheime Unterhaltung im Facebook-Messenger und Datenschutz in WhatsApp.

Facebook-Messenger

Kosten gratis Serverstandort USA Anmeldung Mobilfunknummer/Facebook Speicherung der Nachrichteninhalte beim Anbieter bei allen nicht geheimen Chats Verschlüsselung der Daten auf dem Smartphone keine Adressbuch-Upload muss eigenständig vorgenommen werden Verschlüsselung Ende-zu-Ende (nur in geheimen Chats) Authentizität Nummernabgleich Quellcode nicht einsehbar

