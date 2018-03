WhatsApp: Online-Status verbergen

© Screenshot WEKA / connect WhatsApp Online-Status

Wer seinen Online-Status geheim hält und nicht zeigt, wann er Nachrichten gelesen hat, der erobert sich Freiraum beim Chat mit Freunden und Kollegen zurück. So können Sie auch spätabends und am Wochenende noch die Nachricht vom Chef lesen und trotzdem frei entscheiden, ob und wann Sie darauf reagieren möchten. Einen Beweis dafür, dass Sie schon lange vor Ihrer Antwort vom angeblichen "Notfall" in der Firma wussten, gibt es dann nämlich nicht mehr.

Mit dem Online-Status zeigt WhatsApp Ihren Gesprächspartnern an, ob Sie WhatsApp gerade verwenden. Steht er auf "Online" heißt das, WhatsApp läuft und Sie sind online. Steht er auf "Zuletzt online am ..." spiegelt das den Zeitpunkt wieder, zu dem Sie WhatsApp geschlossen haben.

Anzeige

© Screenshot WEKA / connect Halten Sie eine Nachricht gedrückt und wählen Sie dann im Kontextmenü "Info" aus, so zeigt WhatsApp Ihnen den exakten Zeitpunkt der Zustellung und der Lesebestätigung an.

In den WhatsApp-Einstellungen unter "Account \ Datenschutz \ Zuletzt online" können Sie die Anzeige Ihres Online-Status generell ausschalten oder ihn nur für Ihre Kontakte freigeben. Wenn Sie Ihren eigenen Online-Status verborgen haben, zeigt WhatsApp aber auch den Online-Status Ihrer Gesprächspartner nicht mehr an. Beachten Sie auch, dass Sie nur die Anzeige "Zuletzt online am ..." deaktivieren können. Wenn Sie gerade online sind, können das andere Nutzer weiterhin sehen.​

Blaue Häkchen deaktivieren



Lesebestätigungen zeigt WhatsApp in Form von zwei blauen Häkchen neben jeder Nachricht an. Sie können die Lesebestätigungen für Einzel-Chats abschalten. Auch diesen Punkt finden Sie in den WhatsApp-Einstellungen unter "Account \ Datenschutz". In Gruppenchats gilt diese Einstellung aber nicht, genauso wie für die Wiedergabe von Sprachnachrichten. Sie hat außerdem die Nebenwirkung, dass auch keine Lesebestätigungen für von Ihnen verschickte Nachrichten mehr angezeigt werden.

WhatsApp-Tipp: Woran erkenne ich, dass ich blockiert wurde? Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH WhatsApp ermöglicht es seinen Nutzern, bestimmte Kontakte zu blockieren. Wir verraten Euch einen einfachen Trick, mit dem Ihr bei entsprechendem Verdacht herausfinden könnt, ob Ihr wirklich blockiert wurdet. In WhatsApp für Android ist die Vorgehensweise identisch.

Anzeige

Mehr zum Thema Einsteiger-Tipps So funktioniert WhatsApp Die SMS ist tot, es lebe WhatsApp: Alles über Funktionen, Sicherheit und Datenschutz bei der Messenger-App.

WhatsApp-Tipps WhatsApp-Kontakte blockieren und freigeben Wir erklären, wie Sie in WhatsApp Kontakte blockieren, wieder freigeben und woran Sie erkennen können, ob Sie selbst geblockt wurden. WhatsApp-Tipps Texte formatieren in WhatsApp - so geht's WhatsApp-Nachrichten können Sie auch mit Fettschrift, Kursivschrift und Durchstreichungen gestalten. Wir zeigen, wie das geht.

Anleitung WhatsApp: Telefonnummer ändern - so gelingt der Wechsel Sie wollen WhatsApp mit einer neuen Telefonnummer nutzen? Unsere Anleitung erklärt verständlich, wie Sie Ihre Rufnummer in WhatsApp ändern. WhatsApp-Tipps WhatsApp: Gruppen und Broadcast-Listen anlegen Mit Gruppen und Broadcast-Listen können Sie über WhatsApp Nachrichten schnell an viele Freunde schicken. Wir zeigen, wie das geht und wo die…