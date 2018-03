Was taugt der WhatsApp-Tarif?

© Whatsapp Whatsapp-Tarif

WhatsApp, der kostenlose Messaging-Dienst, der den Mobilfunkern das höchst profitable SMS-Geschäft vermasselt, drängt nun auch in den Mobilfunkmarkt: Seit Anfang April bietet er in Kooperation mit E-Plus einen eigenen Prepaid-Tarif an. Für den einmaligen Kaufpreis von zehn Euro gibt's die WhatsApp-SIM mit zehn Euro Startguthaben. Anrufe in alle deutschen Netze werden mit neun Cent pro Minute abgerechnet, der SMS-Versand orientiert sich mit neun Cent pro Nachricht ebenfalls am üblichen Durchschnittspreis. Für Datenverkehr außerhalb der Whats-App-Nutzung fallen 24 Cent pro Megabyte an.

1-GB-Datenflat für Messages

Der Clou: Das Versenden der Textnachrichten, Videos und Fotos über die Messaging-App ist gratis. Erst ab einem Verbrauch von 1 Gigabyte wird das Datentempo auf GPRS-Niveau gedrosselt.

Wer nun aber denkt, dass er die SIM-Karte ausschließlich und damit kostenlos für den WhatsApp-Service nutzen kann, irrt gewaltig. Wer mit der Prepaid-Karte nicht regelmäßig plaudert, simst oder surft und sie längere Zeit nicht auflädt, dem droht die Kartensperre. Nachtanken kann man via Web, über die Whats-App-SIM-App oder per Guthabenbons im Wert von 15, 20 und 30 Euro, die in Tankstellen, Supermärkten, Kiosken oder Drogerien zu haben sind.

Zusatzoption mit flexiblen Inklusiv-Einheiten

Mit dem Einheitstarif begnügt sich der Neueinsteiger aber nicht: Für zehn Euro pro Monat bekommt man mit der "Whats-All-Option" 600 Einheiten, die flexibel für Sprache, SMS oder Daten genutzt werden können. Dabei wird jede Einheit als Minute, SMS oder Megabyte gezählt. Wer will, kann sich so zusätzlich 600 MB fürs Handysurfen sichern.

Damit ist auch klar, für wen sich der Tarif lohnt: Für WhatsApp-Nutzer, die hauptsächlich mit ihrem Smartphone surfen und kaum telefonieren. Dass das auf die meisten der 30 Millionen Teilnehmer hierzulande zutrifft, damit rechnet auch E-Plus, die die datenaffine Zielgruppe für sich gewinnen will. Die flexible Tarifoption hat eine Laufzeit von 30 Tagen. Nicht verbrauchte Inklusiv-Einheiten verfallen am Monatsende.

Der WhatsApp-Tarif im Überblick

Handy-Netz: E-Plus

einmalig Kartenpreis: 10 Euro

Startguthaben: 10 Euro

Monatspreis für die Whats-All-Option: 10,00 Euro

Inklusiv-Einheiten der Whats-All-Option für Anrufe, SMS und Daten (MB): 600

Folgepreis für Anrufe/SMS nach Verbrauch: 9 Cent/9 Cent

Preis für Daten pro MB außerhalb der Option: 24 Cent/MB

Datentempo: bis 7,2 Mbit/s

zubuchbare Datenpakete: 600 MB für 10 Euro

Vertragslaufzeit: 30 Tage

Roaming-Gebühren: Attraktive Ausland-Bundles

Was viele WhatsApper außer Acht lassen: Da die meisten eine nationale Datenflat nutzen, ist der Dienst auch nur im Inland kostenfrei, im Ausland drohen hohe Roamingkosten. Whats-App baut vor und bietet Urlaubern für 4,99 Euro ein Paket mit je 100 Minuten und 100 MB fürs EU-Ausland und die Schweiz. Damit liegt der Neuling wie der Rest der E-Plus- Marken deutlich unter dem üblichen Preisniveau und lässt die Discount-Konkurrenz weit hinter sich. Wohin die Reise mit WhatsApp noch geht, bleibt abzuwarten: Gemunkelt wird, dass man bald mit einem VoIP-Dienst starten will - und damit die VoIP-Riesen wie Skype und Vyber in Bedrängnis bringen wird.

Roaming-Kosten bei WhatsApp im EU-Ausland

Preis für Anrufe (aus dem EU-Ausland nach Deutschland pro Minute): 9 ct

Preise für ankommende Anrufe (im EU-Ausland pro Minute): kostenlos

Preis pro SMS: 7 ct

Preise für Datennutzung im EU-Ausland pro MB: 23 ct

spezielle Sprach- und Datenpakete fürs EU-Ausland

EU-Sprachpaket 100: 100 Minuten für 4,99 € , gilt 7 Tage lang

EU-Internetpaket 100: 100 MB für 4,99 €, gilt 7 Tage lang

