WhatsApp: Telefonnummer ändern - so gelingt der Wechsel

© Whatsapp / Screenshot & Montage: connect Unsere Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie in WhatsApp die Telefnummer ändern bzw. wechseln.

Wenn Sie eine neue Handynummer haben, müssen Sie die Nummer auch in Ihrem WhatsApp-Account ändern. Teilen Sie als erstes Ihren Freunden und Kollegen Ihre neue Nummer mit, zum Beispiel per WhatsApp, E-Mail o.ä. Das ist deshalb notwendig, weil WhatsApp nur Gesprächspartner auf die Änderung der Handynummer hinweist, die mit Ihnen in einer WhatsApp-Gruppe sind.

Wie Sie weiter vorgehen hängt davon ab, ob die bisherige Nummer noch bei WhatsApp hinterlegt ist oder nicht und ob Sie noch über die alte SIM-Karte verfügen. Öffnen Sie WhatsApp, tippen Sie auf "Einstellungen" und dann auf Ihr Profilbild um zu überprüfen, mit welcher Nummer Sie bislang bei WhatsApp registriert sind.

Anzeige

© Tim Kaufmann In Ihrem WhatsApp-Profil sehen Sie, mit welcher Nummer Sie dort registriert sind.

Nun gibt es drei verschiedene Vorgehensweisen, die Telefonnummer in Whatsapp zu ändern. Diese hängen davon ab, ob die alte SIM-Karte noch aktiv ist oder nicht.

Vorgehensweise 1: Neue Nummer schon bei WhatsApp hinterlegt, aber alte SIM-Karte noch benutzbar

Legen Sie die alte SIM-Karte noch einmal ein und aktivieren Sie die alte Nummer ein letztes Mal. Dann fahren Sie mit dem nächsten Absatz fort, um die Daten des alten Profils auf die neue Nummer zu übertragen.

Vorgehensweise 2: Alte Nummer noch bei WhatsApp hinterlegt

Legen Sie die neue SIM-Karte in Ihr Handy ein und überprüfen Sie, ob Sie SMS und/oder Anrufe empfangen können und ins Internet kommen.

Durch die Änderung der Handy-Nummer bleibt der Chat-Verlauf auf dem Handy erhalten. Alle Informationen in Ihrem WhatsApp-Profil, Gruppen und Einstellungen werden auf die neue Rufnummer übertragen. Dann wird das mit der alten Nummer verknüpfte Konto gelöscht. So stellt WhatsApp sicher, dass es nicht mehr in den Kontaktlisten anderer Nutzer erscheint.

© Tim Kaufmann Unter “Einstellungen / Account” ändern Sie die Telefonnummer.

Tippen Sie nun in WhatsApp unter "Einstellungen / Account" auf "Nummer ändern". Geben Sie oben die alte Telefonnummer und unten die neue ein. Tippen Sie auf "Fertig", um die Änderung zu übernehmen. Anschließend verifizieren Sie die neue Nummer noch. Dazu schickt WhatsApp Ihnen einen Bestätigungs-Code per SMS, den Sie in die App eintippen.

Vorgehensweise 3: Neue Nummer schon hinterlegt, alte SIM nicht mehr vorhanden

In diesem Fall ist eine Übertragung des alten Profils, Ihrer Gruppenzugehörigkeiten und Einstellungen nicht mehr möglich. Sie sollten aber eine Vorsichtsmaßnahme treffen. Mobilfunkanbieter vergeben frei werdende Rufnummern nach einiger Zeit erneut. Um sicher zu verhindern, dass der neue Besitzer bei WhatsApp nicht unter Ihrer Identität surft, lassen Sie Ihr bisheriges Konto löschen.

Schicken Sie dazu eine E-Mail an support@whatsapp.com. Damit WhatsApp sie automatisch bearbeiten kann, muss die E-Mail zwei Anforderungen genügen:

Die E-Mail hat den Betreff "Verloren/Gestohlen: Bitte deaktiviert meinen Account". Die Nachricht muss die mit Ihrem Handy verbundene Telefonnummer enthalten, im internationalen Format. Aus einer deutschen Mobilfunknummer wie 0170 12345678 wird international +49 170 12345678. Das heißt, dass Sie einfach die führende Null durch "+49" ersetzen.

WhatsApp-Tipp: Hintergrundbild des Chats verändern Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH WhatsApp sieht Euch zu langweilig aus? Das Standard-Hintergrundbild lässt sich ganz einfach gegen andere Farben und Motive austauschen. Wir zeigen, wie die Personalisierung funktioniert. Denn mit dem richtigen Hintergrund machen Einzel- und Gruppen-Chats in der Messenger-App noch mal so viel Spaß.

Anzeige

Mehr zum Thema Einsteiger-Tipps So funktioniert WhatsApp Die SMS ist tot, es lebe WhatsApp: Alles über Funktionen, Sicherheit und Datenschutz bei der Messenger-App.

WhatsApp-Tipps Texte formatieren in WhatsApp - so geht's WhatsApp-Nachrichten können Sie auch mit Fettschrift, Kursivschrift und Durchstreichungen gestalten. Wir zeigen, wie das geht. Handy weg? So sperren Sie den WhatsApp-Account Was passiert mit WhatsApp, wenn das Handy verloren geht oder gestohlen wurde? Wir zeigen, wie Sie den WhatsApp-Account sperren können.

Neue Messenger-Funktion WhatsApp bald mit Lösch-Feature Die neue Beta Version von WhatsApp soll eine Widerruf-Funktion enthalten. Gesendete Nachrichten können damit zurückgezogen werden. App-Nutzung Smartphone-Benachrichtigungen managen: So geht's Benachrichtigungen auf dem Smartphone lenken ständig ab? Mit den richtigen Einstellungen kommen nur die wirklich wichtigen Meldungen an.