WhatsApp auf dem Tablet nutzen

Durch die Hintertür können Sie WhatsApp auch auf dem Tablet verwenden und nutzen den Messenger-Dienst so mit mehr Platz und einer komfortableren Tastatur. Wir zeigen, wie Sie WhatsApp unter Android und iOS auf dem Tablet installieren oder WhatsApp Web aufrufen.

© Weka/Archiv Screenshot: Whatsapp Web

Das Smartphone ist das offizielle Zuhause von WhatsApp. Das liegt daran, dass jedes WhatsApp-Benutzerkonto an eine Handynummer gekoppelt ist. Es gibt aber verschiedene Methoden, mit denen sich WhatsApp auch auf dem Tablet nutzen lässt. Wir stellen sie vor und zeigen die Vor- und Nachteile auf.

Geht nicht: MultiSIM

In manchen Mobilfunktarifen können Sie mehrere SIM-Karten für dieselbe Rufnummer erhalten. Man sollte meinen, dass an die Rufnummer gesendete WhatsApps dann auf allen mit diesen Karten bestückten Geräten erscheinen, aber das funktioniert nicht. Wenn Sie WhatsApp frisch auf einem Smartphone installieren, findet beim erstmaligen Start automatisch eine Überprüfung der Rufnummer statt. Dabei wird das WhatsApp-Benutzerkonto an das Gerät gekoppelt, auf dem Sie diese Überprüfung durchführen. Starten Sie WhatsApp anschließend auf einem anderen Gerät, dann können Sie dieses zwar ebenfalls freischalten. Dabei erlischt aber die Freischaltung auf dem Erstgerät.



Anzeige

© Screenshot WEKA / connect MultiSIMs funktionieren mit WhatsApp nur sehr eingeschränkt.

Theoretisch lässt sich die auf dem ersten Mobilgerät gespeicherte Freischaltung durch Kopieren der WhatsApp-Konfigurationsdateien auf das Zweitgerät übertragen. Zumindest auf gerooteten Android-Geräten funktioniert das so. Die Vorgehensweise ist allerdings kompliziert und die so erzielte Freischaltung wenig robust. Außerdem verläuft die Kommunikation nicht synchron, d.h. Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten erhalten Sie stets nur auf dem Gerät, auf dem Sie zuletzt gechattet haben.

Deshalb raten wir von dieser Methode ab - und verraten Ihnen auf den folgenden Seiten gute Alternativen zur WhatsApp-Nutzung auf dem Tablet.



WhatsApp-Tipps: Die Top 5 Regeln für den Messenger Quelle: connect Kleiner WhatsApp-Knigge: Das sollten Sie beachten!

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Tablets Die beliebtesten Apps für Android-Tablets Bildbearbeitung, Cloudspeicher, Notizfunktion oder Internet-Radio: Wir stellen die beliebtesten Apps für Android-Tablets vor.

Video Kurztipp im Video WhatsApp: Wurde ich blockiert? So erkennen Sie es Wenn Textnachrichten nicht beantwortet werden, könnte der Kontakt geblockt worden sein. So erhalten Sie Gewissheit. Video Kurztipp im Video WhatsApp: Hintergrundbild ändern (iPhone & Android) Sie möchten der beliebten Messenger-App einen individuellen Anstrich verleihen? So wird's gemacht!

Messenger-App Whatsapp Anleitung: Erste Schritte und Tipps für Einsteiger Unsere Anleitung für alle Whatsapp-Neulinge erklärt die wichtigsten Funktionen in sechs Schritten - von der Einrichtung bis zum Telefonat. Video Zitat-Funktion der Messenger-App - Videoanleitung WhatsApp-Tipp: So lassen sich Nachrichten zitieren Wer antwortet da wem? Mit richtig platzierten Zitaten lassen sich Chats besser verstehen. Unsere Video-Anleitung!