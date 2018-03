Wheelmap: Navi für Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer

Die iPhone-App Wheelmap zeigt für Orte in Ihrer Nähe, wie gut diese mit dem Kinderwagen, Rollstuhl bzw. Rollator zu erreichen sind. Durchschnittlich 5 Sterne im App Store können nicht lügen - wir haben uns die App angesehen.

Faktbox

Name: Wheelmap

Version: 2.0.1

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

Die kostenlose App Wheelmap lädt Kartenmaterial von OpenStreetmap und zeichnet Orte ein - Banken, Supermärkte, Behören, Restaurants, Bahnhöfe etc. Für jeden dieser Orte können Sie abrufen, wie gut sich dieser mit einem Rollstuhl erschließen lässt.

Dafür gibt es vier Kategorien, die von "Voll rollstuhlgerecht" über "Eingeschränkt" (z.B. höhere Stufen zu einigen Räumen) bis hin zu "Nicht rollstuhlgerecht" und "Keine Infos" reichen. Diese Informationen sind auch für Nutzer eines Rollators und für Eltern interessant, die den Nachwuchs im Kinderwagen befördern.

Obwohl Wheelmap noch ein recht junges Projekt ist, sind die von Freiwilligen zusammengetragenen Informationen schon umfangreich. Immer häufiger finden sich auch Fotos und ergänzende Hinweise bei den einzelnen Orten. Wer eigene Infos einstellen möchte, der braucht dazu Benutzerkonten für Wheelmap und OpenStreetmap. Der notwendige Anmeldeprozess ist in der App beschrieben.

Wheelmaps Bedienung gibt keine Rätsel auf. Sie können sich entweder alle Orte in der Nähe in einer Liste anzeigen lassen, die Stichwortsuche bemühen oder direkt die Karte aufschlagen. Außerdem gibt es Kategorien, so dass Sie schnell zum Beispiel alle Restaurants der Umgebung ansteuern können. Über das Wappen-Symbol unten rechts lassen sich die angezeigten Orte nach den oben genannten, vier Kategorien filtern.

Wheelmaps steht als Gratis-Download in Apples App Store bereit. Die Universal App nutzt sowohl das iPhone-Display wie auch das des iPads voll aus.

