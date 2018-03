Per WiMAX-Funk versuchen einige Firmen, in ländlichen Gebieten Breitbandinternet anzubieten. Aber was sind die Vor- und Nachteile der neuen Technik?

© Archiv wimax-signale werden von hauswänden gedämpft, außenantennen schaffen abhilfe.

Eine weitere Funktechnologie für Breitbandinternet nennt sich WiMAX und ist speziell dazu gedacht, größere Flächen mit raschem Internet zu versorgen. In den Gebieten, in denen WiMAX angeboten wird, taugt die Technik in der Tat. Aber genau hier liegt die Krux, denn auch der WiMAX-Funkdienst kostet die Netzbetreiber eine Stange Geld. Einerseits drücken die Lizenz-kosten, andererseits aber auch die Infrastruktur: Oft muss ein Sendemast inklusive kleinem Technikraum errichtet werden, zu dem dann ein Glasfaserkabel gezogen werden muss. Aber damit nicht genug: Da WiMAX mit recht hohen Frequenzen arbeitet, werden die Funksignale stark durch Wände und Fenster gedämmt. Will man also mit wenig kostspieligen Sendern auskommen, müssen die einzelnen Häuser mit Außenantennen ausgestattet sein, die meist nicht in Eigenregie installierbar sind. Da bleibt den Anbietern nichts anderes übrig, als für den Kunden die Montage zu übernehmen, was ebenfalls kostet. So ist es also auch mit WiMAX für die Anbieter fraglich, ob es sich lohnt, jedes Dorf mit 20 Einwohnern im Talkessel zu versorgen.

Natürlich können so auch Städte erschlossen werden, in denen es bereits DSL gibt. Aber dort dürfte sich für die WiMAX-Anbieter noch mehr die Frage nach der Wirtschaftlichkeit stellen. Denn wo die Landbevölkerung sicher bereit ist, mehr zu bezahlen, um überhaupt an einen schnellen Internetzugang zu kommen, müssen die Anbieter in den Städten erst ein konkurrenzfähiges Angebot zu den DSL- und Kabelnetzbetreibern schaffen. Trotzdem: Wenn Sie in einem Gebiet wohnen, wo die Chancen auf breitbandiges Internet per Kabel gleich null sind, lohnt es sich zu prüfen, ob WiMAX bei Ihnen verfügbar ist. Unter www.dslonair.de kommen Sie zur Verfügbarkeitsprüfung der Firma DBD Deutsche Breitband Dienste. Unter www.flying-dsl.de finden Sie die Firma Televersa, die vor allem das östliche Bayern versorgt. Sollte noch kein WiMAX zur Verfügung stehen, suchen Sie Gleichgesinnte im Ort und bitten Sie die Gemeindeverwaltung, Kontakt aufzunehmen.

Eine Tabelle mit den Angeboten für Internet via WiMAX finden Sie im Downloadbereich unten.

