So wechseln Sie auf Windows 10 Mobile

© Microsoft Die ersten Updates auf Windows 10 wurden über die integrierte Update-Funktion verteilt, wie diese Screenshots von mspoweruser.com zeigen.

Ab Werk sind Windows-Handys so eingestellt, dass sie selbstständig nach Betriebssystem-Updates Ausschau halten. Wie der Microsoft nahestehende Evan Blass berichtet soll Windows 10 dabei aber nicht automatisch installiert werden. Vielmehr plant Microsoft Blass zufolge ein "passives Update", das Nutzer von Hand anstoßen müssen.

Bildschirmfotos der wenigen Nutzer, die das Update bereits im Februar erhalten hatten (siehe Bild oben von mspoweruser.com), ließen darauf schließen, dass - anders als bei Windows Insider Preview - keine App dafür erforderlich ist. Vielmehr schien Microsoft Windows 10 über die im Handy integrierte Update-Funktion zu verteilen. Nach diesen Informationen müssten Sie einfach gelegentlich in den Einstellungen unter "Update + Sicherheit" nachsehen, ob Windows 10 schon für Sie zum Download bereit steht.

Allerdings erschien nach Microsofts offizieller Ankündigung des Rollouts im März das Update auf unserem Testgerät, einem Lumia 640, nicht wie oben beschrieben in der Update-Funktion in den Einstellungen. Vielmehr haben wir es über die App "Upgrade Advisor" heruntergeladen. Diese können Sie kostenfrei aus dem Windows Store auf Ihr Smartphone laden und so überprüfen, ob auch für Ihr Gerät ein Update verfügbar ist.

© Screenshot / Tim Kaufmann DIe App Upgrade Advisor prüft, ob das Windows-10-Update verfügbar ist.

Einige, von Microsoft nicht näher benannte Geräte benötigen außerdem ein Firmware-Update, bevor sich Windows 10 installieren lässt. Während Microsoft Windows 10 ohne Zustimmung von Mobilfunkbetreibern verteilt, könnten die Firmware-Updates deren Mitarbeit benötigen. Deshalb liegt es unter Umständen nicht nur an Microsoft, wie lange Sie bei Ihrem konkreten Handy noch warten müssen.

So bereiten Sie Ihr Smartphone auf das Update vor

Stellen Sie sicher, dass die automatischen Updates auf Ihrem Smartphone aktiv sind. Das kontrollieren Sie in den Einstellungen und dort in der Rubrik "Update + Sicherheit". Spielen Sie gegebenenfalls noch fehlende Updates für Ihr altes Windows ein. Das ist auch eine der Voraussetzungen für das Update auf Version 10.

Sobald Ihnen das Update angeboten wird, sollten Sie noch ein Backup Ihres Smartphones anlegen. So stellen Sie sicher, dass Sie bei Update-Problemen noch an alle Ihre Fotos, Nachrichten und andere wichtige Daten gelangen. Windows Phone bringt bereits alles mit, was für die Datensicherung notwendig ist. Entsprechende Anleitungen zur Sicherung und zur Wiederherstellung finden Sie auf der Website von Microsoft.

Abkürzung: Windows 10 Mobile Insider Preview

Für Eilige gibt es jetzt schon eine Möglichkeit, Windows 10 auf das Handy zu befördern. Unter der Bezeichnung Windows Insider Preview verteilt Microsoft eine Vorab-Version des neuen Betriebssystems - unter dem Vorbehalt, dass diese noch Fehler enthalten könnte. Wer dieses Risiko eingehen kann, der findet bei Microsoft eine Liste der unterstützten Geräte. Für den Download installieren Sie die Windows Insider App aus dem Windows Store und folgen den Anweisungen. Bei Problemen ist die Rückkehr zu Windows 8.1 über das Windows Device Recovery Tool möglich.

