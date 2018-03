Für die aktuellen Smartphones mit Windows Mobile 6.5 gilt Ähnliches wie für Symbian: Die Plattform wird demnächst vom Nachfolger Windows Phone 7 abgelöst, im Moment steht aber noch eine große Auswahl an Modellen zur Verfügung.

Von riesigen Touchscreens bis zu Geräten im Riegeldesign samt Schreibmaschinen-Tastatur reicht die Bandbreite. Ein echtes Foto-Highlight mit Xenon-Blitz gibt es in der Windows-Mobile-Familie derzeit aber nicht, viele Geräte kommen sogar ganz ohne Kameralicht daher. Auch Videos in HD-Auflösung zeichnet kein aktuelles Modell auf. Wer auf die Kamera besonderen Wert legt, muss sich also bei anderen Plattformen umschauen.

Für Musik und Videos steht der Windows Media Player zur Verfügung, der mit allen gängigen Dateiformaten zurechtkommt und mit der Bibliothek des Windows Media Player auf dem Rechner abgeglichen werden kann. Wirklich gelungen ist der Player aber nicht, selbst auf großen Displays wird die Musikbibliothek kleinteilig dargestellt und Displayfläche verschenkt, im Playermodus wirkt die Oberfläche unübersichtlich. Deshalb installiert mancher Hersteller eigene Oberflächen, alternativ lassen sich aber auch Musicplayer als Zusatzsoftware installieren.

© Connect Youtube kann man selbstverständlich auch auf "WinMo"-Geräten nutzen.

Wie bei allen Plattformen üblich, steht auch ein Online-Shop, hier Marketplace genannt, direkt auf dem Smartphone zur Verfügung. Der ist allerdings nicht besonders üppig bestückt, alternativ kann man wie bei Symbian Anwendungen aus anderen Quellen, etwa direkt von Entwicklern, installieren. Auch sonst ist die Plattform offen gestaltet, bietet also vielfältige Möglichkeiten, Inhalte aufs Gerät zu schicken oder von dort zu verteilen. Insgesamt bestätigt sich aber doch, dass Windows Mobile eher für den beruflichen Alltag optimiert ist und die Bedienung nicht so elegant gelingt, wie man sich das gerade beim Medienkonsum wünscht.

Wer sich wegen der guten Business-Funktionen ein Windows-Smartphone kauft, der bekommt eine solide Multimedia-Ausstattung mitgeliefert. So ist auf aktuellen Geräten ein YouTube-Client üblich, auch ein UKW-Radio ist bei den Geräten von Samsung und HTC eigentlich Standard. Wer den Schwerpunkt auf Multimedia legt, ist mit Geräten einer anderen Plattform aber meist besser bedient.

