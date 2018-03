Windows Phone 8.1: Die Features im Überblick

Die Preview von Windows Phone 8.1 steht für Entwickler bereit. Wir haben uns die neue Version der Microsoft-Plattform auf einem Lumia 1020 angeschaut und zeigen, was es an neuen Features und Funktionen gibt.

© connect/Screenshot Windows Phone 8.1

Windows Phone 8.1 gibt sich schnell zu erkennen. Das Hintergrund-Bild, das die Farbe der Kacheln auf dem Startbildschirm ersetzt, ist eines der Features, die ins Auge fallen. Stellt man dann noch die Kachelstruktur auf eine dreispaltige Darstellung um, ist das Anfang April vorgestellte Windows Phone 8.1 für Nutzer, die mit der Windows-Plattform bereits Erfahrungen haben, klar erkennbar.

Features näher ran an Android und iOS

Für alle anderen gilt: Das meiste bleibt beim alten, einen so radikalen Schnitt wie Apple mit dem Redesign von iOS 7 vollzogen hat, mutet uns Microsoft nicht zu. Und: Windows Phone schließt in Sachen Features weiter zu Android und iOS auf. Die Benachrichtigungszentrale, die auch direkten Zugriff auf wichtige Einstellungen ermöglicht, hat iOS von Android übernommen und findet sich nun auch in Windows Phone 8.1. Vieles von dem, was wir an Neuigkeiten gefunden haben, ist durchaus nützlich oder haben wir bei Windows Phone 8 noch explizit vermisst. Das könnte dem einen oder anderen Android- oder iOS-Nutzer den Umstieg etwas erleichtern.

Welche Features sind neu?

Was gibt's neues an Features, Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten? Auf den zweiten Blick eine Menge und die folgende Liste ist sicher nicht vollständig:

Kacheln auf dem Startbildschirm lassen sich in drei Spalten darstellen

Kachel-Design lässt sich mit einem Hintergrundbild aufhübschen

Swype-Tastatur mit Worterkennung

Display lässt sich durch zweimaliges Klopfen aktivieren

Mobiler Datenverkehr lässt sich nachverfolgen und mit Limits versehen

Vereinfachte Speicherverwaltung

Teilweise sind die Hierarchien etwas flacher

© connect/Screenshot Swype-Tastatur und die Optionen für den Startbildschirm.

Kein Cortana und Einstellungsmenü

Was uns nicht so gefällt: Der Sprachassistent Cortana, der ähnlich wie Apples Siri Befehle entgegen nimmt und aus den Gewohnheiten des Nutzers und den im Smartphone verfügbaren Informationen, eine eigene Intelligenz entwickeln soll, funktioniert zunächst einmal nicht auf Deutsch.

Noch ein Haken: Dass die Menü-Hierarchien teilweise etwas flacher sind, mögliche Optionen beispielsweise direkt angeboten und nicht erst über ein neues Optionsmenü aufgerufen werden müssen, gefällt zwar. Allerdings würde dem Einstellungsmenü etwas mehr Struktur, vielleicht durch eine Untergliederung gut tun.

Das Einstellungsmenü war bisher eh schon lang, beim getesteten Windows Phone 8.1 ist es nochmals gut eineinhalb Displaylängen länger. Außerdem ist die Reihenfolge der Einträge beim Lumia 1020 anders als beim parallel dazu getesteten Lumia 920 mit Windows Phone 8.0. Wer sich dank Gewöhnung in dem langen Menü zurecht findet, weil er weiß, wo sich die häufig verwendeten Einträge befinden, wird sich womöglich nach einem Update nochmal komplett umstellen müssen. Wobei sich das von der Entwickler-Beta bis zur finalen Version noch ändern kann. Eine übersichtlichere Einteilung der Einträge im Einstellungsmenü wird aber wohl nicht mehr kommen.

© connect/Screenshot Das Action Center und die dazugehörigen Einstellungen.

Fazit: Gelungenes Update

Microsoft wirbt damit, dass Windows Phone derzeit die am schnellsten wachsende Smartphone-Plattform sei. Das mag stimmen, allerdings ist die Kluft in absoluten Zahlen zu iOS und Android natürlich noch gewaltig. Dass Windows Phone mit 8.1 noch ein bisschen mehr an die beiden Großen heranrückt, könnte letztlich dem einen oder anderen den Umstieg erleichtern. Microsoft schließt mit dem Update noch ein paar Lücken, muss aber die Übersichtlichkeit im Blick behalten. Dass der Sprachassistent Cortana zum Start noch nicht funktioniert, ist schade, aber verschmerzbar.

Ein gutes Zeichen an die aktuelle Kundschaft ist die Ankündigung, dass das Update auf allen Windows-Phone-8-Modellen laufen soll. Da dürfte mancher Android-Nutzer neidisch werden. Spannend wird es, ob Microsoft nach der Übernahme von Nokia noch andere Hersteller für Windows Phone begeistern kann.

