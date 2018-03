Windows Phone: Backup erstellen

Bei Windows Phone gibt es in puncto Backup wenig Spielraum: Microsoft setzt konsequent auf die Cloud – das gilt auch für Datensicherungen des Mobiltelefons.

© Weka/ Archiv Medientechniker: Die Windows-Phone-Desktop-Anwendung für Windows 10 und Windows 8 sichert zumindest Mediendateien auf Wunsch auf dem Desktop-Rechner.

Seit der Einführung von Windows Phone 7 im Jahr 2010 setzt Microsoft für Backup und Synchronisation konsequent auf die Cloud. Ein Hotmail- oder Windows-Live-Konto ersetzte die bis dahin übliche lokale PC- beziehungsweise Outlook-Synchronisation. Wer Termine, Adressen und Notizen zwischen PC und Phone aktuell halten will, kommt ohne Cloud-Konto nicht aus.

Dieses Konzept gilt gleichermaßen für das derzeit noch verbreitete Windows Phone 8 wie auch für das allmählich auftauchende Windows Phone 10 – und gilt in allen Fällen auch für Datensicherungen.

© Weka/ Archiv Fremdenfreundlich: Auf Wunsch können einzelne Informationen auch in anderen Clouds liegen.

Ohne Cloud geht’s nicht

Auch Backups sollen nach dem Konzept von Microsoft in der Cloud stattfinden – zumindest, wenn es um Smartphones geht. Diese Auslegung ist so tief im Betriebssystem verankert, dass es nur wenige Lösungen gibt, mit denen sich Telefoninhalte auf einen angeschlossenen PC oder die von manchen Windows-Phones unterstützte Speicherkarte sichern lassen. In der Regel konzentrieren sich solche Tools auf einzelne Aspekte wie zum Beispiel den Export des Kontaktverzeichnisses.

© Weka/ Archiv Angepasst: Hier lässt sich im Detail festlegen, welche Phone-Inhalte gesichert werden sollen.

Zum Lieferumfang von Windows 10 und 8 zählt zwar ein Windows-Phone-Desktop-Tool, das den Zugriff auf Speicherinhalte des Phones per USB-Kabel erlaubt. Doch es unterstützt nur den Abgleich von Musik, Fotos und Filmen zwischen PC und Smartphone. Wer sich auf die 15 GB fassende Gratisvariante von Microsofts Cloudspeicher „OneDrive“ beschränken will, hat damit aber immerhin die Möglichkeit, die platzfressenden Medien auf dem PC abzulegen.

Auf Wunsch erlaubt Windows Phone aber auch automatische Cloud-Uploads für Fotos und Videos. Wer mehr Speicher braucht, bekommt ihn gegen Aufpreis, 100 GB etwa für 1,99 Euro pro Monat. In Abos von Office 365 ist 1 TB enthalten. Adressen, Termine und Aufgaben können aber auch über andere Clouddienste abgeglichen und gesichert werden, etwa Google oder iCloud.

© Weka/ Archiv Laufwerk in der Cloud: Microsofts OneDrive dient als zentraler Speicherort.

In der Cloud legt Windows Phone eine Liste der installierten Apps, die Anruferliste, die auf dem Phone eingerichteten Konten und alle Einstellungen ab. Auch SMS/MMS lassen sich sichern. Die Cloudsicherung selbst – und im Bedarfsfall das Zurückspielen – aktiviert man unter „Einstellungen/Sicherung“.

