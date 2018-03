Alle Infos auf einen Blick, der Internet Explorer ist auch drauf und die Xbox kommt ebenfalls mit - mit einem Windows Phone stecken Sie das beste von Windows in die Hosentasche. Wir zeigen Ihnen 5 Funktionen, die nur Windows Phones bieten.

© Hersteller Windows Phone 8 - Nokia Modelle

Es gilt als ausgemachte Sache, dass sich Smartphone-Betriebssysteme mit jeder neuen Version immer stärker aneinander annähern. Trotzdem ist es Microsoft mit Windows Phone gelungen, etwas eigenständiges zu entwickeln. Wir sagen Ihnen, wo die wesentlichen Vorteile eines Windows Phones gegenüber Android und Apple liegen und zeigen die Funktionen, die Sie bei Android oder iOS nicht bekommen.

1. Live Tiles

iOS hat's vorgemacht: der Homescreen eines Smartphones zeigt App-Icons, allenfalls angereichert um kleine rote Hinweise auf neue Nachrichten in der jeweiligen App. Android legte dann eine Schippe drauf, mit Widgets, über die sich Infos wie das Wetter und der Akkustand sowie Steuerelemente, zum Beispiel für den Audioplayer, in den Homescreen integrieren lassen.

© Microsoft / Screenshot Connect

Man könnte auch sagen, dass Apple eine sehr konservative Lösung pflegt und Android verschwenderisch, zuweilen auch verwirrend mit dem Homescreen umgeht. Microsoft hat das besser gelöst. Der Homescreen ist gefüllt mit Live Tiles (Echtzeit-Kacheln). Sie können unterschiedliche Größen und Farben annehmen und sind App-Symbol und Vorschau zugleich. Bestes Beispiel dafür ist die Facebook-Kachel, die Bilder und Benachrichtigungen zeigt und beim Antippen die App öffnet.

Die Größe der Kacheln lässt sich verändern, Sie können Kacheln in Ordner packen und natürlich können Sie die Kacheln auch löschen beziehungsweise neue hinzufügen. So entsteht ein individueller Homescreen, der genau die Infos enthält, die Sie ständig brauchen.

2. Internet Explorer

Wenn der Internet Explorer Ihr Lieblings-Browser ist, dann ist das ein unschlagbares Argument für ein Windows Phone. Denn nur hier gibt es den Microsoft-Browser.

Was uns am besten gefällt ist, dass sich der mobile Internet Explorer automatisch mit dem auf dem PC synchronisiert. Lesezeichen, Startseite und vor allem die geöffneten Tabs tauschen ihre Geräte automatisch im Hintergrund miteinander aus. So können Sie die Lektüre eines Artikels auf dem PC beginnen und dann unterwegs auf dem Smartphone fortsetzen. Dazu müssen Sie die Geräte lediglich mit dem selben Microsoft-Benutzerkonto verknüpfen.

© Microsoft / Screenshot Connect

Der mobile Internet Explorer beherrscht noch ein paar weitere Tricks. Sie können Websites als Live Tiles anpinnen, im geschützten Privat-Modus browsen und Passwörter merkt er sich auch. Außerdem gibt es einen Lesemodus, der Webseiten von störenden Elementen befreit und Schrift gut lesbar darstellt.

3. Cortana

Die digitale, sprachgesteuerte Assistentin namens Cortana ist Microsofts Pendant zu Apples Siri und Google Now. Mit Ihrer Hilfe können Sie vieles von dem, was üblicherweise auf einem Smartphone anfällt, per Spracheingabe erledigen, zum Beispiel Termine anlegen, Wecker stellen, Apps starten und navigieren. Als einziger der drei Dienste funktioniert Cortana auch ohne Internet-Verbindung.

© Microsoft / Screenshot Connect

Klar soll es Cortana bald auch als App für Android und iOS geben. Doch im Moment ist ein Windows Phone die einzige Möglichkeit, Cortana in die Tasche zu stecken. Selbst wenn die angekündigten Apps fertig sind - die Qualität von Cortana auf einem Windows Phone werden sie mangels einer vergleichbar tiefgehenden Systemintegration wohl nicht erreichen. Weder wird sich Cortana auf Zuruf starten lassen (wichtig im Auto) noch wird sie auf Systemeinstellungen zugreifen dürfen.

4. Xbox-Spiele

Wenn Sie auf einer Microsoft Xbox spielen, dann sollten Sie sich Windows Phone ebenfalls ansehen. Über die App "Spiele" können Sie sich auch unterwegs mit anderen Spielern vernetzen und vor allem sehen, wer gerade was spielt.

© Microsoft / Screenshot Connect

So lassen sich jederzeit Mitspieler für ein Multiplayer finden. Spiele zeigt Ihnen Ihre bisherigen Auszeichnungen und über die zusätzliche App Xbox Extras können Sie Ihren Avatar auch unterwegs bearbeiten. Ausgewählte Spiele lassen sich plattformübergreifend auf der Xbox und dem Windows Phone spielen. Andere Xbox-Dienste, zum Beispiel Microsofts Musik-Streaming Xbox Music, stehen hingegen auch unter Android und iOS zur Verfügung.

5. Word Flow

Die Tastatur Word Flow ist mit Windows 8.1 auf Windows Phones eingezogen - und steht seither als schnellste Smartphone-Tastatur der Welt im Guinness-Buch der Weltrekorde.

Statt Buchstabe für Buchstabe einzeln einzutippen, wischen Sie von Taste zu Taste. Ist ein Wort fertig, heben Sie einfach den Finger. Den Rest erledigt die Wort-Vorschlagsfunktion. Sie funktioniert außerordentlich gut, so dass der erste Vorschlag in der Regel passt. Das Leerzeichen können Sie sich dann sparen - fahren Sie einfach mit dem nächsten Wort durch.

Ähnliche Tastaturen gibt es auch für Android und iOS. Doch wenn Sie die nachgewiesenermaßen schnellste Tastatur der Welt suchen, dann greifen Sie derzeit zu einem Windows Phone.

