WLAN anzapfen

Schließlich ist mittlerweile in nahezu jedem Haus oder in jeder Wohnung ein drahtloses WLAN-Funknetzwerk installiert. Wenn Sie etwa in einem Mehrfamilienhaus wohnen und die WLAN-Suche aktivieren, werden normalerweise eine ganze Reihe von empfangbaren WLAN-Funknetzen angezeigt.

Allerdings sind diese natürlich meist verschlüsselt - schließlich sollen Datenlauscher keine Chance haben. Betrifft der DSL-Ausfall also nur Sie und nicht auch Ihre Nachbarn, bitten Sie diese doch einfach, ihr Funknetzwerk mitnutzen zu dürfen.

Dazu muss Ihnen der Nachbar zunächst den Namen seines WLAN-Netzes nennen, damit Sie wissen, an welchem Netz sich Ihr Rechner einbuchen soll. Zudem brauchen Sie den zugehörigen Verschlüsselungs-Code, den Sie auf Anfrage Ihres Rechners bei den WLAN-Einstellungen eintragen.

etzt können Sie wie gewohnt surfen. Ist Ihr eigener DSL-Zugang wieder verfügbar, bedanken Sie sich beim Nachbarn und erinnern ihn daran, seinen Code zu ändern - dann gibt's künftig keine Missverständnisse. Auf keinen Fall sollten Sie sich in ein unverschlüsseltes Netz einbuchen.

