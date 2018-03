WLAN: Verbindungsabbrüche an öffentlichen Hotspots?

© Archiv Public Hotspots: Verbindungsprobleme beim WLAN beheben

Dass an öffentlichen Hotspots keine Verbindung zustande kommt oder nach kurzer Zeit wieder abbricht, ist nichts Ungewöhnliches. In Hotels, Lounges oder an anderen öffentlichen Funknetzen sind meist sehr viele Nutzer angemeldet, die sich zudem häufig an- und abmelden.

Deshalb kann es hier Probleme mit der Zuweisung von IP-Adressen geben. Bei Schwierigkeiten lohnt es sich deshalb, sich vom Hotspot eine neue Adresse zuweisen zu lassen.

Tipp: WLAN-Empfang verbessern

Unter Windows 7 wählen Sie dazu im Startmenü unter "Zubehör" die "Eingabeaufforderung", unter Windows 8 drücken Sie die Windows-Taste und X, wählen dann "Ausführen" und tippen den Befehl CMD ein. Anschließend geben Sie ein: ipconfig /release.

WLAN-Chaos: Per Kanalwechsel den Empfang verbessern

Mac-Nutzer rufen die Systemeinstellung "Netzwerk" auf, wählen die WLAN-Verbindung, klicken auf "Weitere Optionen" und dort unter "TCP/ IP" auf "DHCP-Lease erneuern".

