Tipp: WLAN-Verschlüsselung per WiFi protected setup (WPS)

© Archiv Sicheres Wlan schnell und einfach eingerichtet

Um sich vor kriminellen Mithörern oder unberechtigter Nutzung des eigenen Funknetzes zu schützen, müssen WLANs mit starker Verschlüsselung betrieben werden - das dürfte mittlerweile bekannt sein.

In der Praxis sollte man deshalb nur noch den neueren Verschlüsselungsstandard WPA2 (WiFi Protected Access, Version 2) einsetzen. Zudem empfiehlt es sich, ein WLAN-Passwort zu wählen, das sich nicht leicht erraten lässt.

Das Problem: Starke Passwörter kann man sich kaum merken - oder sie sind bei manueller Eingabe unkomfortabel. Um dieses Problem zu lösen, hat der Herstellerverbund WiFi Alliance den Standard "WiFi Protected Setup" (WPS) entwickelt, der die Anmeldung von Client-Geräten an der WLAN-Basis vereinfachen soll.

Tipps & Tricks: Anmeldung am WLAN funktioniert nicht?

Zu diesem Zweck wird die Basis bei Bedarf in einen Anmeldemodus versetzt. Nur in diesem Modus akzeptiert sie die Anmeldung per WPS - der Zugang zum Netz mit manueller Eingabe des WPA2-Passworts bleibt weiterhin möglich, auch wenn sich die Basis nicht im Anmeldemodus befindet.

Anzeige

© Archiv WPS a la carte: Wie die Schnellverbindung erfolgen soll, lässt sich in den Fritzbox-Einstellungen definieren.

Der WPS-Standard sieht für die Anmeldung mehrere Möglichkeiten vor: entweder die Eingabe einer PIN, die auf dem Gerät aufgedruckt ist oder in einem Display beziehungsweise auf der Konfigurationsoberfläche erscheint.

WLAN-Chaos: Per Kanalwechsel den Empfang verbessern

Oder die "Push-Button-Methode": Ähnlich wie auch bei DECT-Geräten wird die WLAN-Basis durch Drücken einer Taste in den Anmeldemodus versetzt. Innerhalb von zwei Minuten können sich kompatible Endgeräte dann an der Basis registrieren. Optional erlaubt WPS auch den Einsatz eines USB-Sticks, um die Konfiguration von der Basis auf die Client-Geräte zu übertragen.

Dies nutzt unter anderem AVM. Oder der Austausch des Schlüssels erfolgt per NFC. Das klappt zum Beispiel mit einem NFC-Aufkleber im Zusammenspiel mit auf vielen Android-Smartphone.

Anzeige

Mehr zum Thema Neuer Standard 802.11ac WLAN-AC-Router im Vergleich WLAN mit Gigabit-Geschwindigkeit: Das verspricht der neue Standard 11ac. Die ersten Geräte sind aber bereits zu haben. Wir haben zwei AC-Router…

Tipps & Tricks WLAN-Kanal ändern: So geht's Bei der WLAN-Suche empfangen Sie die Nachbarnetze stärker als Ihr eigenes? Wir zeigen, wie Sie mit einem Kanalwechsel dafür sorgen können, dass… Tipps & Tricks Tipp: WLAN-Empfang verbessern Sie haben in Ihrem heimischen WLAN in bestimmten Räumen eine nur unbefriedigende Empfangsqualität? Hier bieten sich zwei Lösungen an.

Knowhow WLAN-Kanäle: Bandbreite und Kanalbelegung Wer sein WLAN optimieren will, sollte die Basics kennen: Wir erklären die Bandbreiten und Kanalbelegungen in den verschiedenen Standards 802.11,b/g,… Bessere WLAN-Versorgung Qualcomm präsentiert Multiuser-MIMO Um viele WLAN-Geräte verzögerungsfrei mit Daten versorgen zu können hat Qualcomm das so genannte Multiuser-MIMO (MU-MIMO) entwickelt.