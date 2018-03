© WMS WMS allgemeine Funktion

Die alternde Bevölkerung Europas benötigt heutzutage ungewöhnliche Produkte und Dienstleistungen, die ihre Lebensqualität verbessern können.

Internet System WMS-family Doctor soll über das Internet und einem neuen medizinischen Gerät den Menschen / Haustieren ermöglichen Krankheiten und Erkrankungen per Mausklick zu diagnostizieren und schließlich ärztliche Behandlung durchzuführen.

Die Bevölkerung Europas braucht eine günstige alternative ärztliche Behandlung und junge engagierte Ärzte eine neue moderne Herausforderung.

Immer weniger junge Mediziner wollen in einer Praxis auf dem Land arbeiten. Schon jetzt besteht in manchen Gemeinden Ärztemangel. Um aber die medizinische Versorgung für alle Bürger auch in Zukunft zu gewährleisten, muss der Arztberuf wieder attraktiver werden.

Das Innovationsunternehmen WMS (World Medical Service) bietet den Ärzten die Möglichkeit freiberuflich ohne große Investitionen zu arbeiten.

WMS geht es um den möglichst barrierefreien und qualitätsgesicherten Zugang zu ärztlichen Leistungen. WMS nutzt dabei die Instrumente der modernen Kommunikationstechnologie, nämlich das Internet und WMS-Gerät um Menschen den Zugang zur medizinischen Versorgung möglich zu machen oder zu erleichtern. WMS ist ein Angebot insbesondere für jene Patienten, die aufgrund eingeschränkter Mobilität oder zeitlicher Verpflichtungen Schwierigkeiten haben, einen Arzttermin wahrnehmen zu können. So schließt WMS strukturell bestehende Versorgungslücken z. B. im ländlichen Raum und ermöglicht einen zeitnahen Arzt-Patientenkontakt. WMS stellt damit eine zeitgemäße und versorgungspolitisch wichtige Ergänzung zu herkömmlichen Versorgungsformen dar.



Patienten wenden sich mit einem spezifischen medizinischen Anliegen an die Ärzte von WMS. Die Ärzte entscheiden, ob eine Beratung, die Fortführung einer bestehenden Behandlung oder der Beginn einer neuen Behandlung medizinisch indiziert ist und telemedizinisch durchgeführt werden kann. Falls ein Rezept ausgestellt wird, entscheidet der Patient, wohin es versendet werden soll (zum Patienten nach Hause zur Einlösung in einer lokalen Apotheke oder zu unserer Versandapotheke).

Die Erfindung betrifft ein medizinisches Internet System für Ganz-Körper-Gesundheitscheck und Behandlung mittels des WMS Internet Gesundheitscheck Gerätes.

Das Konzept basiert auf die nötigste medizinische Versorgung, die am meistens bei Hausarztbesuch in Anspruch genommen wird, d.h. unser Service wird die häufig auftretende Krankheiten bei der Menschen, Haustieren diagnostizieren und behandeln lassen

Die Patienten werden mit dem Unternehmen WMS-family Doctor einen Vertrag abschließen müssen, den ihnen einen Zugang zu ärztlichen Untersuchung-Behandlung ermöglicht.

Natürlich basiert die Untersuchung, Beratung und Behandlung immer auf einem Behandlungsvertrag, der in jedem Fall zustande kommt, egal, ob der Patient sozial, privat oder gar nicht krankenversichert ist.

Die Ärzte arbeiten als Freiberufler von zu Hause aus und schließen mit dem WMS Unternehmen entsprechenden Vertrag ab.

Das WMS-Gerät stellt sich vor als Set von verschiedenen medizinischen Geräten und Elektronikbauteilen wie folgt:

Internet medizinisches Stethoskop

Blutdruckmessgerät (digital)

Infrarot-Thermometer (digital)

Webcam mit LED-Leuchten

EKG Elektroden

AMP Elektroden

Empfangsmodul für Urinanalyse

Empfangsmodul für Blutanalyse

Elektronischer Bauteil ( OP Verstärker, Signalsplitter)

Elektronischer Bauteil - Digitalmodul

Elektronischer Bauteil - Biosignalverstärker

Kartenreader

Netzteil

USB

Bedienungspanel

Das WMS-Gerät ist technisch so entwickelt, dass das mit einem PC zusammenarbeiten können muss, indem die WMS Software installiert ist.

